2026年02月02日 14時00分 メモ

データセンターの需要でガス火力発電の需要が30％以上増加

世界のエネルギー動向を監視するGlobal Energy Monitor(GEM)が、AI向けデータセンターの急速な拡大を背景に、世界のガス火力発電開発が記録的な勢いで増加していると報告しています。



2025年における世界のガス火力発電の開発容量は前年比で31％の伸びを見せ、合計で1047GWに達しました。この世界的な潮流を牽引しているのがアメリカで、同国内で計画されているガス火力発電容量は2025年に前年比で約3倍の252GWにまで急増しました。その容量は世界の開発計画全体の約4分の1を占めるほどで、中国を上回る規模であり、ガス火力発電所の新設計画にかかる資本コストは推定で4160億ドル(約62兆4000億円)に達すると見られています。





アメリカ国内のガス火力開発の3分の1以上は、データセンターへの電力供給を直接の目的としたオンサイト発電プロジェクトです。特にテキサス州は拡大の中心地となっており、同州だけで80.6GWの開発計画が進んでいますが、これは前年比で約4倍の増加であり、その半分に相当する40GWがデータセンター専用となっています。



IT大手もガス火力発電に積極的な姿勢を見せており、Metaはテキサス州エルパソに15億ドル(約2250億円)を投じてガス火力駆動のデータセンターを建設する計画を進めているほか、Microsoftも再生可能エネルギーの誓約を掲げつつ、需要を満たすためにガス火力と炭素回収技術の活用を検討しています。





この背景には、ドナルド・トランプ大統領がAI分野でのアメリカの覇権を確実にするため、データセンター建設を阻害する規制を撤廃すると表明している政治的な後押しがあります。ペンシルベニア州西部では、閉鎖された石炭火力発電所を全アメリカ最大のガス火力施設として再編し、データセンター群に電力を供給する計画も浮上しており、地域社会に議論を巻き起こしています。



一方で、このガスへの回帰は地球温暖化対策に重大な影を落としています。現在計画されているプロジェクトがすべて完了した場合、その耐用年数を通じて世界全体で532億トンの二酸化炭素が排出されると予測されています。アメリカ国内だけでも121億トンの排出が見込まれ、これは記事作成時点でアメリカにおける全排出源からの年間排出量の2倍に相当します。





専門家は、AI需要が期待通りに成長しなかった場合にこれらの発電施設が価値を失う「座礁資産」となるリスクを指摘しており、将来的な経済的損失を危惧しています。また、データセンターによる電力消費の急増は一般家庭の電気料金高騰を招いており、国民の間では不満も高まっています。ガスタービンの供給不足により、メーカーの受注残が2030年まで続いているという物理的な制約もありますが、データセンターを巡るガスの需要は依然として衰える気配を見せていません。

