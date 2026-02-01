2026年02月01日 23時40分 乗り物

Blue Originが宇宙旅行運用を2年間停止して月ミッションに注力



宇宙への観光旅行サービスを提供してきた宇宙開発企業のBlue Originが、有人の月面ミッションに注力するため、少なくとも2年間、宇宙旅行の運用を停止する方針を明らかにしました。



Blue Origin to Pause New Shepard Flights for No Less Than Two Years | Blue Origin

https://www.blueorigin.com/ja-JP/news/new-shepard-to-pause-flights



Blue Origin pauses space flights to focus on lunar lander : NPR

https://www.npr.org/2026/01/30/nx-s1-5694644/blue-origin-pauses-space-tourism-flights-to-focus-on-lunar-lander



Blue OriginはAmazonの創業者であるジェフ・ベゾス氏が手がける宇宙開発企業で、2021年7月にベゾス氏自らが初の有人宇宙飛行を行ったのを皮切りに、高度100kmのカーマンラインより高い「宇宙」まで人々を運ぶおよそ10分間の「宇宙旅行」サービスの提供を開始。5年間で38回の飛行を行い、98人を宇宙に送りました。



Replay: New Shepard Mission NS-38 Webcast - YouTube





この宇宙旅行には、垂直離陸が可能な初の再利用可能宇宙飛行システム「ニューシェパード」が利用されてきました。



New Shepard | Blue Origin

https://www.blueorigin.com/ja-JP/new-shepard





ニューシェパードは、SpaceXが運用している再利用可能ロケットのFalcom 9とは異なり、地球周回軌道までの到達を意図したものではないため、利用は宇宙旅行や科学ミッションに限定されており、月へ到達することはできません。



しかし、「月への帰還と、恒久的かつ持続的な月面活動の確立という、アメリカの目標に向けたBlue Originの姿勢を示すもの」として、全リソースを月ミッションに振り分けるために、ニューシェパードの運行は停止されることになりました。



停止期間は「最低2年間」とのことですが、前述のような理由による停止のため、月ミッションのめどが立つまで運行再開はないとみられます。

