ヘッドライン

2026年1月30日のヘッドラインニュース


日本のアニメ映画で初のIMAX特別上映版となる、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の2026年2月6日(金)からの上映に向けて、予告編第2弾が公開されました。IMAX特別上映版での見た目の変更が端的に伝わる映像となっています。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』IMAX特別上映版予告第2弾 - YouTube

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

なお、2月6日(金)0時(5日24時)からの、グランドシネマサンシャイン池袋と109シネマズ大阪エキスポシティでの最速上映実施が決定しています。チケットは2月2日(月)0時(1日24時)から販売開始です。

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

1型糖尿病を患う息子のために独自のスマートウォッチをゼロから自作 - GIGAZINE

ネズミに自撮りをさせるとだんだんシャッターを切る行為そのものにハマっていく - GIGAZINE

独学で映画『JUNK HEAD』を作り上げた堀貴秀監督にインタビュー、絵画・人形・アクセサリー・内装などマルチにこなすクリエイターのたどってきた道のりとは？ - GIGAZINE

アニメ「空挺ドラゴンズ」の吉平“Tady”直弘監督にインタビュー、原作第1話で惚れ込んだ監督はいかにしてアニメを「単なる映像化」を超えたものとして昇華させたか - GIGAZINE

ネコはちゃんと自分を気にかけてくれる人になつく - GIGAZINE

世界の政治家・公務員がどのくらい汚職しているかを可視化するとこんな感じ - GIGAZINE

「孤独」が不快でつらいのは体に危険だと警告しているから - GIGAZINE

人類滅亡までの残り時間を示す「世界終末時計」、滅亡まで「あと3分」のまま変わらず - GIGAZINE

日本最大の観覧車「REDHORSE OSAKA WHEEL」建造中の様子を見るべくEXPOCITYへ行ってきました - GIGAZINE

古代エジプトから現代まで「理想の女性の体型」が移り変わる歴史の流れがわかるムービー - GIGAZINE

ガラスビンに入れるだけで想像以上のごちそうができる「ジャーサラダ」レシピ本でいろいろ作ってみました - GIGAZINE

かつて市場を制覇していたソフトウェアがその地位を失って凋落した理由とは - GIGAZINE

Googleが「Motorola Mobility」のスマートフォン事業をレノボに売却 - GIGAZINE

裸の男たちが極寒の中で水を浴び炎の上で叫ぶ「蘇民祭」現地取材～突撃編～ - GIGAZINE

裸の男たちが凍った川で水を浴び炎の上で叫ぶ「蘇民祭」現地取材～極寒編～ - GIGAZINE

本を買ったが読まずに積んでそのままにしてしまう「積ん読」を防ぐ10の方法 - GIGAZINE

日経、朝日、読売の3社がニュースサイト「新s あらたにす」を開設 - GIGAZINE

なんと「きれいなジャイアン」がフィギュア化されて販売決定 - GIGAZINE

現代が3時間でわかる情報誌「ダカーポ」編集部に行ってきました - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
iPhoneの調子が悪いです。 | よくあるご質問（FAQ）｜アイホン



GitHub - matsuvr/OjousamaTalkScriptDataset: 一般人とお嬢様の会話データセットです。MIT License

広告とネットミームⅥ～2025年の広告でネットミーム図鑑作れる説～｜広告を見るやきそば

◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
遺伝子ではなく「代謝」に注目して生命をとらえ直す、化学ノンフィクションの傑作──『生命は変換の環である──生・死・再生のディープケミストリー 』 - 基本読書



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
マンション高騰、衆議院選挙の論点に　取得規制や家賃助成など公約 - 日本経済新聞

中国大使、オーストラリアに警告 ダーウィン港買い戻すなら「中国企業の利益を守るため行動」　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

なぜ富裕層は極右を支持するのか？（上） – 集英社新書プラス

フランス、配偶者との性行為に応じる「夫婦の義務」廃止へ 下院が法案可決　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

金の先物価格が初の5500ドル突破 急激な上昇続く ドル安懸念も | NHKニュース | 金融、アメリカ、ニューヨーク

第51回衆院選　情勢報道集約 ｜三春充希(はる) ⭐第51回衆院選情報部

自民単独過半数の勢い　衆議院選挙の序盤情勢、中道は議席減の可能性 - 日本経済新聞

「外国人が生活のエリアまで入ってきている」自民・丸川珠代氏の第一声が物議「発想がアパルトヘイト」「まるでナチス」「差別で票を稼ぐ戦法か」：中日スポーツ・東京中日スポーツ

統一教会の「勝共推進議員」名簿に麻生太郎副総裁、鈴木俊一幹事長 「スパイ防止法」で手を組んできた自民党と教団の半世紀(3) | Tansa

【速報】東京・台東区で現金4億円超の強盗か（2026年1月29日掲載）｜日テレNEWS NNN

千葉・一宮の飲食店で食中毒　から揚げやおにぎり食べ　13人症状、ノロウイルス検出　無許可営業も判明 | NEWSjp

世界最大規模 海賊版サイト摘発 日本の団体が中国の運営者特定 | NHKニュース | アニメ、IT・ネット、中国

世界最大の漫画海賊版サイト「BATO.TO」運営者を中国で刑事摘発 | 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（CODA）

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【名店レシピ】とん汁の店 たちばなの『とん汁』を自宅のキッチンで再現してみよう｜妙高市新井

「先輩がこの階段で転んで骨折した...デザインの敗北だろ、許せん」→どう見てもただの床にしか見えない写真に「だまし絵みたい」「訴えたら勝てる」 - Togetter

弁護士になってから、世の中には「このまま行ったら相手とぶつかるかもしれないけど、自分が優先なのでブレーキはかけない」という人が無視できないくらい存在することを知って驚いた - Togetter

「『みだりに道路に雪をまき、捨てること』は禁止されています」新潟県警公式Xが道路の除雪について注意喚起する動画を投稿 - Togetter


お気に入りのオレンジ色の傘をさして歩いていたら、すれ違った選挙カーから「同じオレンジ色！ありがとうございます！！」と言われ...→「この時期はオレンジ色を身に着けなくなった」 - Togetter






◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
車に話しかけたらGeminiが返事してくれるようになった - hitode909の日記

突撃！隣のClaude Code！！ - エムスリーテックブログ

2026年のローカルLLM事情を整理してみた | DevelopersIO

私、PoC失敗しないので｜shi3z

CLIP STUDIO PAINTの価格改定を実施 | CELSYS

継続的な開発体制の強化と収益性の向上を目的に、収益の約40%を占める買い切りモデルの価格を平均10%改定いたします。


ライブドアニュースから重要なお知らせ - ライブドアニュース

さて、当サイトは2026年2月3日(火)より、欧州経済領域(EEA)およびイギリスからご利用いただけなくなることとなりました。
当サイトは日本国内のお客様向けにサービスを提供しており、サービス品質向上の観点から、2026年2月3日(火)の15時以降アクセスを制限させていただきます。


◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）


【ゆかりさん教えて！】温暖化なのにどうして冬はこんなに寒いの？ - ニコニコ動画


【本編映像～絶体絶命～】映画『マーズ・エクスプレス』2026年1月30日(金)公開│MARS EXPRESS - YouTube


FINAL FANTASY XI Official Web Site

その状態にするために、順次ゲームマスターが各ワールドをまわり、個別にノートリアスモンスターを討伐する対応を行います。ご迷惑をおかけしており誠に申し訳ございませんが、ゲームマスターの対応は以下の日時に実施いたしますので、ユニークデータを目的としてノートリアスモンスターと戦われる場合には、以下の日時までにチャレンジしてくださいますようお願いいたします。
■ゲームマスターの対応日時
2026年1月30日(金) 10:00～23:59














◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
ダルビッシュ、『残り66億円契約破棄』方針に米大物記者は口あんぐり 「こんなことをするのは球界でも彼だけだろう」：中日スポーツ・東京中日スポーツ



◆新商品（衣・食・住）
レモンとオレンジのダブル果実が楽しめるフレーバーウォーター熱中症対策にもなる「ミウ レモン＆オレンジ」を新発売｜ニュースリリース｜ダイドードリンコ

【松のや】冬の風物詩キムチチゲを松のやでも。「鶏豆腐キムチチゲ ロースかつ定食」新発売｜松屋フーズ

