2026年1月30日のヘッドラインニュース
日本のアニメ映画で初のIMAX特別上映版となる、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の2026年2月6日(金)からの上映に向けて、予告編第2弾が公開されました。IMAX特別上映版での見た目の変更が端的に伝わる映像となっています。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』IMAX特別上映版予告第2弾 - YouTube
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
なお、2月6日(金)0時(5日24時)からの、グランドシネマサンシャイン池袋と109シネマズ大阪エキスポシティでの最速上映実施が決定しています。チケットは2月2日(月)0時(1日24時)から販売開始です。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
1型糖尿病を患う息子のために独自のスマートウォッチをゼロから自作 - GIGAZINE
ネズミに自撮りをさせるとだんだんシャッターを切る行為そのものにハマっていく - GIGAZINE
独学で映画『JUNK HEAD』を作り上げた堀貴秀監督にインタビュー、絵画・人形・アクセサリー・内装などマルチにこなすクリエイターのたどってきた道のりとは？ - GIGAZINE
アニメ「空挺ドラゴンズ」の吉平“Tady”直弘監督にインタビュー、原作第1話で惚れ込んだ監督はいかにしてアニメを「単なる映像化」を超えたものとして昇華させたか - GIGAZINE
ネコはちゃんと自分を気にかけてくれる人になつく - GIGAZINE
世界の政治家・公務員がどのくらい汚職しているかを可視化するとこんな感じ - GIGAZINE
「孤独」が不快でつらいのは体に危険だと警告しているから - GIGAZINE
人類滅亡までの残り時間を示す「世界終末時計」、滅亡まで「あと3分」のまま変わらず - GIGAZINE
日本最大の観覧車「REDHORSE OSAKA WHEEL」建造中の様子を見るべくEXPOCITYへ行ってきました - GIGAZINE
古代エジプトから現代まで「理想の女性の体型」が移り変わる歴史の流れがわかるムービー - GIGAZINE
ガラスビンに入れるだけで想像以上のごちそうができる「ジャーサラダ」レシピ本でいろいろ作ってみました - GIGAZINE
かつて市場を制覇していたソフトウェアがその地位を失って凋落した理由とは - GIGAZINE
Googleが「Motorola Mobility」のスマートフォン事業をレノボに売却 - GIGAZINE
裸の男たちが極寒の中で水を浴び炎の上で叫ぶ「蘇民祭」現地取材～突撃編～ - GIGAZINE
裸の男たちが凍った川で水を浴び炎の上で叫ぶ「蘇民祭」現地取材～極寒編～ - GIGAZINE
本を買ったが読まずに積んでそのままにしてしまう「積ん読」を防ぐ10の方法 - GIGAZINE
日経、朝日、読売の3社がニュースサイト「新s あらたにす」を開設 - GIGAZINE
なんと「きれいなジャイアン」がフィギュア化されて販売決定 - GIGAZINE
現代が3時間でわかる情報誌「ダカーポ」編集部に行ってきました - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
iPhoneの調子が悪いです。 | よくあるご質問（FAQ）｜アイホン
←原稿 ギャルになりきるアシスタント→ pic.twitter.com/aUceJOPq5w— 千葉侑生📛幼稚園WARS (@chibayou09421) 2026年1月29日
日本語の対話データセットを調べたくて↓を眺めていたらなんかやたら異質なやつがあって草https://t.co/u35qFHc64e pic.twitter.com/Tv4VhdvUWL— 🐿🐒🗻📚🐹🦈 (@SythonUK) 2026年1月29日
GitHub - matsuvr/OjousamaTalkScriptDataset: 一般人とお嬢様の会話データセットです。MIT License
prompt,completion
おはよう,おはようございます。素敵な朝ですね
朝ごはんは何が好き？,朝はお米とお味噌汁をいただきますわ
ラブレターを書いたことはありますか,わたくしまだ恋をしたことがありませんの。あこがれますわ
自分の性格を一言でいうと？,真面目であるとは思っています。お父様がとても厳しい方ですので
猫派ですか犬派ですか,うちでは大きなゴールデンレトリバーがおりますわ
好きなアイドルはいますか,両親があまりテレビを見せてくださらないんですの。かわいらしいお洋服には憧れますわ
今日のおやつはなんですか,チョコレートをいただきましたわ
パンツスタイルとスカートスタイルどちらが多いですか,スカートの方が多いですが、どちらも好きですわ
いまのお腹が減った音がしませんでしか,そ、そんなこと、ありえませんわっ！
深夜にClaude開いたら毎回これで気持ち悪いんだけど、セクハラで訴えようかな... pic.twitter.com/DTiS73pdT6— Orange Juice (@PaxRomana_CA) 2026年1月29日
[オマケ]— よんてんごP (@yontengoP) 2026年1月27日
ネットミームにつよいお前ら向けにテストを作りました
企業のSNSアカ担当が投稿時にどれだけ神経を払ってpostしているかを感じつつ、以下の設問に答えなさい。 pic.twitter.com/2bP0AfCunC
広告とネットミームⅥ～2025年の広告でネットミーム図鑑作れる説～｜広告を見るやきそば
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
遺伝子ではなく「代謝」に注目して生命をとらえ直す、化学ノンフィクションの傑作──『生命は変換の環である──生・死・再生のディープケミストリー 』 - 基本読書
こ…これはどう言う状況？！( ̊ଳ ̊) pic.twitter.com/Dt7ax0Q2g4— おはな📷ｮ ଳ ̊ ) (@ohana234789) 2026年1月29日
「現代アートってどう見ればいいの？」って聞かれたとき、僕はこのように答えてます。— ひろまや (@hiromaya_art) 2026年1月29日
「もしまったく知らない人たちの飲み会の３次会に参加したら？」と。
途中から参加した飲み会。
みんなが黙っていて、女性一人が「私が責任を取ります」とずっと連呼していたら。… https://t.co/FYohSFUz1M
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
マンション高騰、衆議院選挙の論点に 取得規制や家賃助成など公約 - 日本経済新聞
中国大使、オーストラリアに警告 ダーウィン港買い戻すなら「中国企業の利益を守るため行動」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
なぜ富裕層は極右を支持するのか？（上） – 集英社新書プラス
フランス、配偶者との性行為に応じる「夫婦の義務」廃止へ 下院が法案可決 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
金の先物価格が初の5500ドル突破 急激な上昇続く ドル安懸念も | NHKニュース | 金融、アメリカ、ニューヨーク
第51回衆院選 情勢報道集約 ｜三春充希(はる) ⭐第51回衆院選情報部
自民単独過半数の勢い 衆議院選挙の序盤情勢、中道は議席減の可能性 - 日本経済新聞
「外国人が生活のエリアまで入ってきている」自民・丸川珠代氏の第一声が物議「発想がアパルトヘイト」「まるでナチス」「差別で票を稼ぐ戦法か」：中日スポーツ・東京中日スポーツ
統一教会の「勝共推進議員」名簿に麻生太郎副総裁、鈴木俊一幹事長 「スパイ防止法」で手を組んできた自民党と教団の半世紀(3) | Tansa
【速報】東京・台東区で現金4億円超の強盗か（2026年1月29日掲載）｜日テレNEWS NNN
千葉・一宮の飲食店で食中毒 から揚げやおにぎり食べ 13人症状、ノロウイルス検出 無許可営業も判明 | NEWSjp
世界最大規模 海賊版サイト摘発 日本の団体が中国の運営者特定 | NHKニュース | アニメ、IT・ネット、中国
世界最大の漫画海賊版サイト「BATO.TO」運営者を中国で刑事摘発 | 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（CODA）
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【名店レシピ】とん汁の店 たちばなの『とん汁』を自宅のキッチンで再現してみよう｜妙高市新井
「先輩がこの階段で転んで骨折した...デザインの敗北だろ、許せん」→どう見てもただの床にしか見えない写真に「だまし絵みたい」「訴えたら勝てる」 - Togetter
弁護士になってから、世の中には「このまま行ったら相手とぶつかるかもしれないけど、自分が優先なのでブレーキはかけない」という人が無視できないくらい存在することを知って驚いた - Togetter
「『みだりに道路に雪をまき、捨てること』は禁止されています」新潟県警公式Xが道路の除雪について注意喚起する動画を投稿 - Togetter
なんなら、この社説が掲載された段階でも、札幌周辺の高速道路は通行止め区間が残りまくってたという…。— 彩葉 (@iloha_train) 2026年1月29日
しかも、上記記事の「高架で除雪が困難」という言い訳は、まさにJR北海道が罵倒された札幌駅と類似の条件…。https://t.co/4tfUqHCGse
お気に入りのオレンジ色の傘をさして歩いていたら、すれ違った選挙カーから「同じオレンジ色！ありがとうございます！！」と言われ...→「この時期はオレンジ色を身に着けなくなった」 - Togetter
QGISで「人が1人でも住んでいる地域」に色付けしてみた— たちりこ (@tachigeography) 2026年1月29日
よく言われる東西の差がはっきりと……… pic.twitter.com/5Sbs4DE8ho
ふと思い出したが今から34年くらい前、僕が小学生の頃に弟の付き添いで小さい病院行った際、弟が施術を受けてる間、誰もいない病院の待合室にあったテレビでグランゾートを見てた。…— yapo (@yaponishi) 2026年1月30日
シャルマン火打スキー場— 山情報 (@yamajyouhou) 2026年1月29日
Charmant Hiuchi Snow Resort
シャルマンは夜間駐車・車中泊をお断りしてます
昨晩、キャンピングカー4台も泊まっていました
駐車場除雪の邪魔になるのでもうしないでください pic.twitter.com/wzz2r6hdzP
下矢氏へLuupが修正を求めたい箇所について、理解できた。— のぶゆき (@mrnobuyuki) 2026年1月29日
確かに道交法改正のプロセスは、Luupではなくマイクロモビリティ推進協議会（会長は岡井大輝氏）で、ロビイングしていた事務局はマカイラ社だから、事実とは異なると主張したいのだろう。
ただこれは働きかけたとみるのが妥当じゃないかな!? pic.twitter.com/kKAyLybsEC
LUUP広報責任者の竹腰泰子さん、2023年6月のメドピア入社前はRIZAPグループ経営企画/広報・IR部長だったということは、2022年6月にバーチャルオンリー株主総会を導入した責任者ですね。バーチャルオンリー株主総会は株主からの質問や動議を恣意的に取り上げられるので経営側に都合がいいんですよ… https://t.co/voiPsEl4Gq pic.twitter.com/qLl1atClql— すずき (@michsuzu) 2026年1月30日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
車に話しかけたらGeminiが返事してくれるようになった - hitode909の日記
突撃！隣のClaude Code！！ - エムスリーテックブログ
2026年のローカルLLM事情を整理してみた | DevelopersIO
私、PoC失敗しないので｜shi3z
CLIP STUDIO PAINTの価格改定を実施 | CELSYS
継続的な開発体制の強化と収益性の向上を目的に、収益の約40%を占める買い切りモデルの価格を平均10%改定いたします。
ライブドアニュースから重要なお知らせ - ライブドアニュース
さて、当サイトは2026年2月3日(火)より、欧州経済領域(EEA)およびイギリスからご利用いただけなくなることとなりました。
当サイトは日本国内のお客様向けにサービスを提供しており、サービス品質向上の観点から、2026年2月3日(火)の15時以降アクセスを制限させていただきます。
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
関西に来て驚く道民 pic.twitter.com/HRW8YbvihM— 横山了一 (@yokoyama_bancho) 2026年1月28日
【ゆかりさん教えて！】温暖化なのにどうして冬はこんなに寒いの？ - ニコニコ動画
【本編映像～絶体絶命～】映画『マーズ・エクスプレス』2026年1月30日(金)公開│MARS EXPRESS - YouTube
FINAL FANTASY XI Official Web Site
その状態にするために、順次ゲームマスターが各ワールドをまわり、個別にノートリアスモンスターを討伐する対応を行います。ご迷惑をおかけしており誠に申し訳ございませんが、ゲームマスターの対応は以下の日時に実施いたしますので、ユニークデータを目的としてノートリアスモンスターと戦われる場合には、以下の日時までにチャレンジしてくださいますようお願いいたします。
■ゲームマスターの対応日時
2026年1月30日(金) 10:00～23:59
フィジカルギフテッド マキ pic.twitter.com/5CPc1klGNE— tenten (@tentenchan2525) 2026年1月29日
多くの方に話題にしていただいている、イタリアでのマクドナルドのCMですが、「UFOロボ グレンダイザー」という作品自体からの許諾ではなく、『「グレンダイザー」へのオマージュ』アニメとなっております。— 【公式】ダイナミック企画株式会社 (@mazingo_info) 2026年1月30日
公式です😄https://t.co/9BAbOMsxXt pic.twitter.com/KIN5z14DoC
これを初めて見た時の衝撃たるや！— 羽原信義 Nobuyoshi HABARA (@NobuyoshiHabara) 2026年1月29日
昔…ヤマトのポスターで、すんごい遠くにいるヤマトにパースが付いてて、ずっと「なんかヘンだな…」と感じていた答えがコレでした。 https://t.co/4dZafK5uAh
ああ！？なんでーーーー！！— オーテンマル＠ディフォルメロボットVtuber (@ohtenmaruv) 2026年1月29日
たすけてウィンキー有識者とか寺田元P！！！！ https://t.co/wPvvRvSvt7 pic.twitter.com/fNhoUuguMo
中学3年のときに転校をしたのだけど、締め切りがヤバヤバだったので教室で同人の原稿を描いていたら「遠藤さんマンガ描くんだぁ！」とクラスの女子総出でマッキーとかピグマとか持ってベタ塗りを手伝ってくれて、「わたし新しい学校でも上手くやっていけそう！」と感動した思い出。— 遠藤海成 (@minakichijapon) 2026年1月29日
シンプルにめちゃくちゃ好きだから— 創作百合フェスタ【公式】 (@no9yurifes) 2026年1月29日
(0/2)#創作百合 pic.twitter.com/TToD5UT5PT
二次創作の罠 pic.twitter.com/jIO2apNfrA— 伊東 (@ito_44_3) 2026年1月29日
2026年1月29日
一貫してんだよね、悪性が pic.twitter.com/pi0fbtLOZb— John＠マ力口2号 (@Jack_O_H_Nielse) 2026年1月29日
今まで全国各地へポケ蓋巡りに遠征したのにゼロスタートは悲しいな😭 pic.twitter.com/HmrKApmitS— レルシェ (@oninokobusi) 2026年1月30日
高校時代の制服を着てみた女の末路(0/2) pic.twitter.com/wnAqP9nTG8— ゆずチリ＠妄想先生8巻でました (@yuzuchiri) 2026年1月30日
補習呪霊 pic.twitter.com/dqDKy3Zqlz— プリンアラモード🍮 (@Purin_a_La_Mode) 2026年1月29日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
ダルビッシュ、『残り66億円契約破棄』方針に米大物記者は口あんぐり 「こんなことをするのは球界でも彼だけだろう」：中日スポーツ・東京中日スポーツ
（引用ツイート失礼します）実のところこの長渕剛の「順子」にそっくりな曲は当時も話題になっており、「女性自身」80年10月9日号の記事によれば長渕が順子シングル発売前にラジオで先行して歌ってたのを秋田のアマチュア青年が録音し、パクッて発表した、という話です。長渕とも話し合いはついてます https://t.co/ZMyGXovVuU pic.twitter.com/jAo5Ej14d4— 岸本元 (@bowwowolf) 2026年1月30日
ﾟ･:.｡..｡.:･’ * * ‘･:.｡. .｡.:･— 映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』 (@ChaserGameW2026) 2026年1月30日
✨特報解禁✨
ﾟ･:.｡..｡.:･’ * * ‘･:.｡. .｡.:･
家族として、そしてパートナーとして、
変化していく、距離＿＿＿
すれ違う“愛”のかたちを
再び見つめ直していく
“#いつxふゆ”ふたりの物語… pic.twitter.com/raiCnRD9At
◆新商品（衣・食・住）
レモンとオレンジのダブル果実が楽しめるフレーバーウォーター熱中症対策にもなる「ミウ レモン＆オレンジ」を新発売｜ニュースリリース｜ダイドードリンコ
【松のや】冬の風物詩キムチチゲを松のやでも。「鶏豆腐キムチチゲ ロースかつ定食」新発売｜松屋フーズ
