2026年1月30日のヘッドラインニュース

中学3年のときに転校をしたのだけど、締め切りがヤバヤバだったので教室で同人の原稿を描いていたら「遠藤さんマンガ描くんだぁ！」とクラスの女子総出でマッキーとかピグマとか持ってベタ塗りを手伝ってくれて、「わたし新しい学校でも上手くやっていけそう！」と感動した思い出。