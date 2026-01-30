2026年01月30日 10時41分 AI

AppleがイスラエルのAIスタートアップ「Q.ai」を買収



AppleがイスラエルのAIスタートアップである「Q.ai」を買収しました。Q.aiのCEOがAppleに企業を売却したのは、今回が2度目です。



Apple acquires Israeli audio AI startup Q.ai | Reuters

https://www.reuters.com/business/apple-acquires-audio-ai-startup-qai-2026-01-29/





Apple buys Israeli start-up Q.AI for close to $2bn in race to build AI devices

https://www.ft.com/content/49f4e2e4-3a68-4842-be67-879409d06aa1



Apple buys Israeli startup Q.ai as the AI race heats up | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/29/apple-buys-israeli-startup-q-ai-as-the-ai-race-heats-up/



ロイターの報道により、AppleがQ.aiを買収したことが明らかになりました。Q.aiは画像処理と機械学習、特にささやき声の解釈や、騒音環境における音声の強調を可能にする技術を専門としています。AppleはAirPodsに、ライブ翻訳機能を含む新しいAI機能を追加しました。



AirPodsのライブ翻訳は2025年末に日本語に対応予定、しかしEUでは使えない - GIGAZINE





また、Q.aiは微妙な顔の筋肉の動きを検知する技術も開発しており、「これはApple Vision Proを強化するのに役立つ可能性がある」とテクノロジーメディアのTechCrunchは指摘しています。



経済メディアのFinancial Timesによると、今回の買収額は20億ドル(約3000億円)近くと評価されています。Appleは2014年にヘッドホンメーカーのBeatsを30億ドル(当時のレートで約3000億円)で買収していて、Q.aiの買収はApple史上2番目の規模の買収になるとのこと。



Appleがヘッドホンメーカー「Beats」を約3000億円で正式に買収 - GIGAZINE





注目すべきは、Q.aiのアヴィアド・マイゼルスCEOがAppleに企業を売却したのが今回で2度目という点です。マイゼルスCEOは2013年にiPhoneが指紋認証技術のTouch IDから顔認証技術のFace IDに移行する際に重要な役割を果たした、3Dセンシングテクノロジー開発企業・PrimeSenseの共同創業者です。



AppleがKinectの3Dセンサー技術を開発する企業を買収 - GIGAZINE



By Ian Usher



Q.aiは2022年に設立され、アメリカのベンチャーキャピタルであるKleiner PerkinsやGradient Venturesなどから出資を受けてきたAIスタートアップです。マイゼルズ氏、ヨナタン・ウェクスラー氏、アヴィ・バルリヤ氏を含む創業チームは、今回の買収の一環としてAppleに加わることとなります。



なお、AppleによるQ.ai買収は同社の第1四半期決算発表前に報じられました。

