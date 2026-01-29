2026年01月29日 09時09分 ゲーム

ホテル従業員の「どうぶつの森」はインテリアデザインを考え直すきっかけになる



「あつまれ どうぶつの森」では、2026年1月15日に配信されたVer.3.0にアップデートすると、島にリゾートホテルがオープンします。プレイヤーは客室のコーディネートをお手伝いすることができるのですが、本職がホテルの受付係だというゲーマーが、自身の客室コーディネートを共有して高い評価を得ています。



This Hotel Worker’s Animal Crossing Designs Will Make You Rethink Your Rooms - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/this-hotel-workers-animal-crossing-designs-will-make-you-rethink-your-rooms/1100-6537667/



Redditユーザーのjadelilymoonさんは、「あつまれ どうぶつの森」のスレッドである「r/AnimalCrossing」で、自身がデザインした客室のスクリーンショットを共有し、他ユーザーから高い評価を得ています。



同氏はスイスのチューリヒにある旧市街にある小さなブティックホテルのフロントデスクで働いており、夜になると自身が仕事で得た教訓を活かし、ゲームの中の客室をデザインしているそうです。





jadelilymoonさんは自身の仕事について、「フロントデスクで働いているので、日々のゲスト体験に深くかかわっています。チェックインとチェックアウトに対応したり、あらゆる質問やリクエストに答えたり、滞在中のお客様が快適に過ごせるよう努めています。早番の時には朝食を作りますが、遅番の方が多いです。接客業の経験はありませんでしたが、これまでで最高の仕事です」とゲームメディアのGameSpotに語っています。



「ゲームは私にとって仕事とは全く異なり、むしろ創造的な表現の場のようなものです。見た目だけでなくリアリティ、人の流れ、空間が実際にどのように使われるかをよく考えます。『あつまれ どうぶつの森』でホテルの客室をデザインすることは、予算や規制といった現実世界の制約に縛られることなく雰囲気や感覚に集中できるので、とてもリラックスできます」とも語りました。



jadelilymoonさんがデザインした客室のひとつが以下。jadelilymoonさんの客室デザインについて、GameSpotは「計画的でありながら遊び心があり、抑制と集中力を重視している」と評しました。





jadelilymoonさんは客室のインテリアをデザインする上で重要な要素について、「最も重要なのは、部屋全体をまとめるために明確な焦点をひとつ持つことです。実際のホテルの客室は、通常、物でいっぱいではありません。落ち着きがあり、意図的で、動きやすく、視線がどこに留まるべきかが明確に感じられる空間です」とコメント。



また、jadelilymoonさんは配置するすべての物(機能的なものであれ、純粋に雰囲気を演出するものであれ)に目的があると説明。「デザインプロセスの間ずっと部屋に置いていたものが、突然合わなくなった場合は、ためらわずに取り除いてください。重要なのは、中心となるものを維持することです。部屋は、雑然としたものではなく、居心地がよく、目的意識のある雰囲気であるべきです」と語っています。



色の選択は、リアルな空間を作り出すためのもうひとつの重要な要素です。家具をカスタマイズしたり、壁紙を貼ったり、ラグを重ねたりするときは、つい夢中になりがちです。「私は通常、ニュートラルカラーを1～2色、メインカラーを1色、そしてアクセントカラーを1色、ごく控えめに使うようにしています。こうした控えめな配色は、部屋を雑然とさせるのではなく、洗練された本物のように感じさせてくれます」と言及。





「このゲームには素晴らしいアイテムがたくさんありますが、それらをより少ない数だけ思慮深く使うことで、より強力な結果が生まれることが多いです」「人が空間をどう移動するか、あるいは部屋がどんな気分にさせるかを考えることは、私の仕事から『あつまれ どうぶつの森』のデザインに深く関わっています。ゲームの中でも、人間の行動や、空間を機能的で居心地の良いものにするものについて考えています」とjadelilymoonさんは語っています。

