ハーゲンダッツのミニカップ『ブリュレチーズケーキ』＆ミニカップ『アフォガート～薫るエスプレッソ～』試食レビュー
チーズケーキアイスクリームにほろ苦いカラメルチップを混ぜ込んだ「ミニカップ『ブリュレチーズケーキ』」と、豆乳ベースのバニラアイスにエスプレッソを組み合わせた「GREEN CRAFT ミニカップ『アフォガート～薫るエスプレッソ～』」が2026年2月3日にハーゲンダッツから登場します。一足先に提供してもらったので実際に食べてみました。
なめらかなチーズケーキを、ブリュレの香ばしさとカリっと食感とともに楽しむミニカップ『ブリュレチーズケーキ』、バニラとエスプレッソが織りなす、豆乳から生まれたからだ想いご褒美スイーツGREEN CRAFT（グリーン クラフト）『アフォガート～薫るエスプレッソ～』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs
https://www.haagen-dazs.co.jp/company/newsrelease/2026/0108.html
左が「ミニカップ『ブリュレチーズケーキ』」で、右が「GREEN CRAFT ミニカップ『アフォガート～薫るエスプレッソ～』」。まずはブリュレチーズケーキから食べてみます。
原材料はクリームやクリームチーズ、カラメルチップ、バターなど。カロリーは257kcalです。
中身はこんな感じ。所々に見える斑点はカラメルチップです。
甘くチーズの風味が強いアイスに、少し苦味のあるカリッとした食感のカラメルチップが合わさるアイスで、落ち着いて一口一口味わいながら食べたくなるテイストでした。
次は「アフォガート」を試食。原材料は豆乳やエスプレッソコーヒーソースなどで、カロリーは186kcalです。
見た目はこんな感じ。ソースの線が中央に走っています。
あまり見られない豆乳のアイスということで大豆風味に面食らいます。エスプレッソの苦味がしっかり出ているので、豆乳＆バニラの甘みが引き立つ味わいです。
「ミニカップ『ブリュレチーズケーキ』」と「GREEN CRAFT ミニカップ『アフォガート～薫るエスプレッソ～』」の価格は税込351円。2026年2月3日から全国で発売されます。
・関連記事
シャリシャリの軽め食感に濃いめのミルクチョコの味わいが広がる有楽製菓「ミルクマニア」試食レビュー - GIGAZINE
クリーミーなミルクアイスにいちごの甘みと酸味が溶け込むハーゲンダッツの「クリスピーサンド贅沢いちごミルク」試食レビュー - GIGAZINE
生チョコの塊「生ブラックサンダー GREAT SELECTIONS」＆義理チョコにちょうどいい「ブラックサンダーGREATガトーショコラ」試食レビュー - GIGAZINE
ハーゲンダッツの「ロイヤルミルクティークランチ」はパリザクのコーティングに濃厚ミルクティーアイスクリームが包まれて食感のコントラストがグッド - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 試食, Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article Haagen-Dazs Mini Cup 'Brule Cheesecake' ….