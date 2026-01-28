2026年01月28日 12時00分 サイエンス

肉を食べる人はベジタリアンよりも100歳まで生きる可能性が高いことが判明



野菜や果物を中心とした植物性の食生活は健康にいいとされていますが、中国の研究チームが行った研究では「肉を食べる人はベジタリアンよりも100歳まで生きる可能性が高い」という結果が示されました。



Vegetarian diet and likelihood of becoming centenarians in Chinese adults aged 80 y or older: a nested case-control study - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002916525007282





Are meat eaters really more likely to live to 100 than non-meat eaters, as a recent study suggests?

https://theconversation.com/are-meat-eaters-really-more-likely-to-live-to-100-than-non-meat-eaters-as-a-recent-study-suggests-273861



植物性食品を中心にした食事は心臓病や脳卒中、糖尿病、肥満などのリスクを下げることが知られています。これらの利点は主に食物繊維の摂取量増加や、飽和脂肪酸の摂取量減少などに起因しているとのこと。



中国の研究チームは長寿と食生活の関係を調べるため、1998年に始まった「Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey(中国縦断的健康長寿調査)」に参加した80歳以上の高齢者5203人を分析しました。被験者のうち2018年までに100歳を超えたのは1459人、100歳になる前に死亡したのは3744人で、研究チームはこれらを動物由来食品の摂取量に基づいてグループ分けしました。





分析の結果、肉を食べる高齢者と比較してベジタリアンの高齢者は100歳になる前に死亡する割合が高いことが判明しました。この結果は一見すると「肉を食べた方が長生きできる」と読み取ることができ、植物性食品中心の食事が健康にいいとする過去の研究結果と矛盾しているように感じられるかもしれません。



しかし、研究には参加していないイギリス・ボーンマス大学の栄養学者であるクロエ・ケイシー氏は、結論を出す前に考慮するべき点が多々あると指摘しています。





