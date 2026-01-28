肉を食べる人はベジタリアンよりも100歳まで生きる可能性が高いことが判明
野菜や果物を中心とした植物性の食生活は健康にいいとされていますが、中国の研究チームが行った研究では「肉を食べる人はベジタリアンよりも100歳まで生きる可能性が高い」という結果が示されました。
Vegetarian diet and likelihood of becoming centenarians in Chinese adults aged 80 y or older: a nested case-control study - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002916525007282
Are meat eaters really more likely to live to 100 than non-meat eaters, as a recent study suggests?
https://theconversation.com/are-meat-eaters-really-more-likely-to-live-to-100-than-non-meat-eaters-as-a-recent-study-suggests-273861
植物性食品を中心にした食事は心臓病や脳卒中、糖尿病、肥満などのリスクを下げることが知られています。これらの利点は主に食物繊維の摂取量増加や、飽和脂肪酸の摂取量減少などに起因しているとのこと。
中国の研究チームは長寿と食生活の関係を調べるため、1998年に始まった「Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey(中国縦断的健康長寿調査)」に参加した80歳以上の高齢者5203人を分析しました。被験者のうち2018年までに100歳を超えたのは1459人、100歳になる前に死亡したのは3744人で、研究チームはこれらを動物由来食品の摂取量に基づいてグループ分けしました。
分析の結果、肉を食べる高齢者と比較してベジタリアンの高齢者は100歳になる前に死亡する割合が高いことが判明しました。この結果は一見すると「肉を食べた方が長生きできる」と読み取ることができ、植物性食品中心の食事が健康にいいとする過去の研究結果と矛盾しているように感じられるかもしれません。
しかし、研究には参加していないイギリス・ボーンマス大学の栄養学者であるクロエ・ケイシー氏は、結論を出す前に考慮するべき点が多々あると指摘しています。
・関連記事
「長寿者が多い地域でも肉をたくさん食べる」との指摘がネット上で論争に - GIGAZINE
「ヴィーガンや菜食主義者は肉を食べる人より健康で長生き？」を栄養の専門家が解説 - GIGAZINE
食生活の改善で寿命が10年延びるとの研究結果、どんな食べ物がベストなのか？ - GIGAZINE
100歳まで生きたいならやるべき「4つのこと」とは？ - GIGAZINE
ベジタリアンをやめて分かった「4つの教訓」とは？ - GIGAZINE
「無料の野菜や果物」を与えることで糖尿病や肥満の患者が改善したという報告 - GIGAZINE
科学者が「週に1回は絶対食べて」と勧める植物性食品4選、健康にいい理由や料理法も伝授 - GIGAZINE
筋力が低い中高年は認知症になりやすいことが判明 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, サイエンス, 食, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Meat eaters are more likely to live to 1….