2026年01月27日 17時00分

TikTokにコンテンツ検閲疑惑がかけられカリフォルニア州知事が調査を明言、運営は「停電の影響」と説明



ショート動画SNS「TikTok」で、反トランプ政権的なコンテンツが投稿できないような制限がかけられているのではないかという疑惑が浮上し、「州法違反の可能性がある」としてカリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事が調査に乗り出すことを明らかにしました。TikTokは「不具合はデータセンターの停電によるもの」であり、検閲は行っていないと説明しています。



TikTok says a power outage — not censorship — caused glitches

https://www.nbcnews.com/tech/internet/tiktok-fixed-power-outage-not-censorship-work-views-down-rcna255964



TikTok blames its US problems on a power outage | The Verge

https://www.theverge.com/news/867873/tiktok-down-outage-us-data-center-power-outage



2026年1月24日(土)、ミネソタ州ミネアポリスで移民・関税執行局(ICE)の捜査員によって看護師のアレックス・ジェフリー・プレッティ氏が撃たれて亡くなるという事件が発生しました。



撃たれたきっかけは、ミネアポリスで発生したデモの中で女性参加者を鎮圧しようとしていたICE捜査員と

もみ合いになったというものでした。当局の発表によると、プレッティ氏は当時合法的に銃を携帯していたとのことで、当局は「発砲は正当防衛だった」と説明していますが、公共放送のNPRは、プレッティ氏が捜査員に銃を没収され地面に伏せさせられたのち撃たれたと報じており、説明との矛盾が指摘されています。



Videos contradict federal account of fatal Minneapolis shooting : NPR

https://www.npr.org/2026/01/25/nx-s1-5687875/minneapolis-shooting-minnesota-ice-alex-pretti-dhs-investigation



このため、多くのユーザーがTikTokで意見を表明しようとしたのですが、TikTokの障害と重なって動画が投稿できなくなったため、銃撃事件との関連性について臆測が飛び交いました。





TikTokはちょうどアメリカでの事業展開が中国・ByteDanceからアメリカ企業などの共同体に移管されたところで、共同体に参加しているOracleはトランプ氏と親しいラリー・エリソン氏が共同創業者であったことから、「アメリカのTikTokは反トランプ政権的な投稿を防いでいる」と主張する人まで出現。



最終的に、カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は「調査の時が来ました。トランプ大統領を批判するコンテンツを検閲することでTikTokが州法に違反しているか否か、調査を開始します」と、対応に乗り出すことを明らかにしました。



It’s time to investigate. I am launching a review into whether TikTok is violating state law by censoring Trump-critical content.





なお、TikTokのアメリカ事業の公式XアカウントであるTikTok USDS Joint Ventureは今回の件について、データセンターで発生した停電を原因として不具合が発生していると説明し、解決を目指していると報告しています。



Since yesterday we’ve been working to restore our services following a power outage at a U.S. data center impacting TikTok and other apps we operate. We're working with our data center partner to stabilize our service. We're sorry for this disruption and hope to resolve it soon. — TikTok USDS Joint Venture (@tiktokusdsjv) January 26, 2026



しかし、ジャーナリストのデビッド・リーヴィット氏は自らのTikTokアカウントにアップロードした複数の動画に「ineligible for recommendation(おすすめの対象外)」という表示があることを示し、TikTokは検閲を行っていると主張しています。



TikTok has begun censoring anti-Trump and anti-Ice content pic.twitter.com/qWwaET9ion — David Leavitt 🎲🎮🧙‍♂️🌈 (@DavidLeavitt) January 24, 2026



