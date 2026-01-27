2026年01月27日 10時46分 AI

NVIDIAが天気予報AI「Earth-2」シリーズの新モデル3種を公開、最大15日先の気温・気圧・風速・湿度を予測可能



NVIDIAは天気予報AI「Earth-2」シリーズを公開しています。2026年1月26日にはEarth-2シリーズの新モデルとして「Earth-2 Medium Range」「Earth-2 Nowcasting」「Earth-2 Global Data Assimilation」の3種が発表されました。



AI を活用した気候と天気のシミュレーション プラットフォーム | NVIDIA Earth-2

https://www.nvidia.com/ja-jp/high-performance-computing/earth-2/



NVIDIA Launches Earth-2 Family of Open Models — the World’s First Fully Open Set of Models and Tools for AI Weather | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-earth-2-open-models/



Earth-2 Medium Rangeは新開発のモデルアーキテクチャ「Atlas」を採用した中期予報モデルで、気温・気圧・風速・湿度を含む70以上の気象変数を予測可能です。最大15日先まで予測可能で、主要なオープンモデルを上回る性能を実現しています。





Earth-2 Nowcastingは局所的な嵐などの災害をもたららす気象を6時間先まで精密に予測可能なモデルです。「StormScope」と呼ばれる新開発アーキテクチャを採用しており、嵐の物理減少を直接シミュレートすることで6時間先までのキロメートル精度の予測を数分で生成することができます。





Earth-2 Global Data Assimilationは「HealDA」というアーキテクチャを採用したモデルで、地球上の数千地点における気温・気圧・風速・湿度などのスナップショットを生成できます。同様の処理はスーパーコンピューターで数時間かけて実行する必要がありますが、Earth-2 Global Data Assimilationを使えばGPUを用いて数秒で処理を完了できます。こうしたスナップショットは「initial conditions(初期条件)」と呼ばれており、初期条件と他の天気予報AIを連携させることで高度な予測が可能となります。





3種のモデルはオープンモデルとして開発されており、Earth-2 Medium RangeとEarth-2 Nowcastingのモデルデータは以下のリンク先で公開されるとのこと。また、Earth-2 Global Data Assimilationは2026年後半に公開予定です。



Earth-2 - a nvidia Collection

https://huggingface.co/collections/nvidia/earth-2

