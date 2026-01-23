2026年01月23日 12時15分 乗り物

Waymoがロボタクシーサービスをマイアミでも開始



自動運転車の開発・運用を行っているWaymoが、2026年から新たにフロリダ州マイアミでもサービス提供を開始したことを発表しました。まずは60平方マイル(約155平方km)規模のエリアでサービスの提供を開始し、順次、提供範囲をマイアミ国際空港などへも拡大する予定です。



Miami, Your Waymo Ride Is Ready

https://waymo.com/blog/2026/01/miami-your-waymo-ride-is-ready





Waymo launches robotaxi service in Miami, extending U.S. lead

https://www.cnbc.com/2026/01/22/waymo-launches-robotaxi-service-in-miami-extending-us-lead.html



Waymoはサンフランシスコを始め、アメリカの5つのエリアでロボタクシーのサービスを提供しており、マイアミは6つ目のサービス提供エリアとなります。2025年からテストを行っており、すでに1万人の住民がユーザー登録を行っているとのこと。



サービス提供エリアは、まずはマイアミのビジネス街であるブリッケルやダウンタウン、デザイン地区といった海沿いから西側に広がるリトル・ハバナ、コーラル・ゲーブルズ、ウエスト・マイアミ、サウス・マイアミまでの区域となっていて、近いうちにマイアミ国際空港へも拡大予定です。





Waymoのテケドラ・マワカナ共同CEOは「マイアミはエネルギーや無数のグローバル文化、前向きな精神が特徴的な都市で、Waymoがその勢いに貢献できることは光栄です。マイアミの住民や旅人に、安全で信頼性の高い魔法のような移動手段を提供できることをうれしく思います。1回の乗車ごとに皆さまの信頼を勝ち取れるよう願っています」と語りました。



Waymoは2026年にさらなるサービス提供エリアの拡大を目指していて、アメリカ国内ではワシントンD.C.やカリフォルニア州サンディエゴ、テキサス州のダラスやヒューストン、サンアントニオ、ネバダ州ラスベガス、フロリダ州オーランド、コロラド州デンバー、ミシガン州デトロイト、テキサス州サンアントニオ、テネシー州ナッシュビルなどを候補地として挙げています。





また、海外展開にも取り組んでおり、日本では日本交通などと提携して東京でテストを実施中です。



ついに自動運転車のWaymoが日本展開へ、日本交通やGOと提携し2025年初頭から東京でのテストを開始予定 - GIGAZINE





このほか、ロンドンでもサービス展開が予定されています。



Waymoが完全自動運転のロボタクシーを2026年にロンドンで展開 - GIGAZINE

