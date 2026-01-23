2026年01月23日 12時10分 AI

AppleはAirTagサイズのAIウェアラブル端末を開発中と報道される



AppleがAI搭載のウェアラブル端末を開発中であるとテクノロジー系メディアのThe Informationが報じました。関係者のリークでは、デバイスはAirTagサイズの薄く平らな円形になるとウワサされています。



Apple Developing AI Wearable Pin — The Information

https://www.theinformation.com/articles/apple-developing-ai-wearable-pin





Apple is reportedly working on an AirTag-sized AI wearable | The Verge

https://www.theverge.com/news/865212/apple-ai-pin-wearable-airtag-rumor



Appleのプロジェクトに詳しい関係者が明かした内容によると、Appleは複数のカメラ、スピーカー、マイク、ワイヤレス充電機能を搭載したAirTagサイズのAI搭載ウェアラブル端末「Appleピン」を開発しているとのこと。





Appleピンは薄く平らな円形で、アルミニウムとガラスのシェルで覆われた構造になります。前面には標準レンズと広角レンズの2つのカメラが搭載され、ユーザーの周囲の写真や動画を撮影できます。内蔵マイクやスピーカー、物理ボタンもあり、iPhoneと連携した上である程度独立して操作できる端末になると予想されています。



Appleは強化センサーを搭載したAirPods、セキュリティカメラ、スマートグラス、拡張現実(AR)グラスなど、複数のAI搭載製品を開発中です。複数の関係者によると、このAI搭載製品のポートフォリオにAppleピンが加わることになるそうです。



「ピン型のAIウェアラブル端末」としては、Appleの元従業員らが設立したスタートアップ「Humane」が2024年に「AI Pin」をリリースしています。AI Pinは音声入力やタッチ入力で映像撮影やメール送信、音楽再生などが可能で、手のひらに映像を映し出すなどのシステムも搭載していましたが、本体価格が最低699ドル(約10万2000円)であるのに加えてネットワークやクラウドストレージへのアクセスのために月額24ドル(約3500円)のサブスクリプション料金がかかり、おまけに肝心のAIアシスタントも機能しないということで、最終的に販売とサービスの提供を打ち切り。事業はHPに売却されました。



HumaneがAi Pinを廃止し事業をHPに売却、2025年2月末でオンライン機能が停止しデータも全消滅 - GIGAZINE



by Ged Carroll



AppleはAI機能を重視した小型ディスプレイやスピーカー、その他家庭製品も開発中であり、これらのデバイスは2026年春には発売される可能性があると関係者は明かしています。また、開発の遅れを理由に株主から集団訴訟を提訴されていた「AI強化版Siri」についても、2026年春に導入予定と報道されています。AI強化版Siriがリリースできるかどうかは、Appleピンの成功に重要な意味を持つとThe Informationは指摘しています。



AppleがSiriにAI検索エンジン「World Knowledge Answers」を2026年春に導入予定との報道、将来的にSafariやSpotlightにも適用か - GIGAZINE





Appleピンの開発はまだ初期段階にあり、開発が中止されてリリースまでたどり着かない可能性もあります。しかし、関係者は「OpenAIとの競争力を維持するため、Appleは通常よりも迅速に開発を進めようとしており、このデバイスは早ければ2027年に発売される可能性がある」と述べています。また、発売時には2000万台を生産する予定だとも明かしています。

