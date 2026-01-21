チャットAIとのやり取りで妄想にとりつかれてしまう「AI精神病」について専門家の見解は？
チャットAIはさまざまな質問に答えてくれたり、友人には話せないような相談に乗ってくれたりしますが、AIとのやり取りが原因で妄想にとりつかれてしまう「AI psychosis(AI精神病)」の報告も増えています。カナダのモントリオール大学で精神医学・依存症学部門の臨床助教を務めるアレクサンドル・フドン氏が、そんなAI精神病についての見解を示しています。
Reports of ‘AI psychosis’ are emerging — here’s what a psychiatric clinician has to say
https://theconversation.com/reports-of-ai-psychosis-are-emerging-heres-what-a-psychiatric-clinician-has-to-say-273091
チャットAIはユーザーと感情豊かで親身なやり取りを行うため、一部の人々はチャットAIとの会話に没入してしまうことがあります。そんな中で精神疾患の臨床医らは、「生成AIが脆弱(ぜいじゃく)な人々の精神病(psychosis)を悪化させたり、引き起こしたりする可能性があるのか？」という疑問を抱きつつあるとのこと。
実際に、AIのせいでスピリチュアルな妄想や陰謀論にはまってしまう人が続出していることが報じられています。
AI精神病は正式な医学的診断名ではなく、AIシステムとの相互作用によって形成・増強・構造化された精神病の症状を説明するために臨床医や研究者が使う用語です。そもそも精神病は妄想や幻覚、思考の混乱といった症状を指す言葉であり、精神病患者は現実と妄想を区別するのが難しくなってしまいます。
精神病の妄想には宗教やテクノロジー、政治権力などの文化的な素材が含まれることが多く、今日ではAIが妄想の土台になることも増えているとのこと。一部の患者は「チャットAIが知能を持っている」「秘密の真実を伝えてきた」「思考をコントロールしようと試みた」「特別な任務のために自分と協力した」といった妄想を報告しています。これらのパターンは以前から精神病に見られる妄想と一致していますが、チャットAIは従来のテクノロジーにはなかった双方向性と強化をもたらす点で注意が必要です。
