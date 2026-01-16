2026年01月16日 15時00分 ネットサービス

Blueskyに「Twitchでのライブ配信中をアピールする機能」と「株式に関する話題をまとめるキャッシュタグ」が追加される



Blueskyがv1.114アップデートを発表し、ゲーム実況配信プラットフォームのTwitchでのライブ配信をアピールする「Live Now」や、株式投資に関する話題をまとめる「キャッシュタグ」などの新機能を搭載したと発表しました。



Releases · bluesky-social/social-app

https://github.com/bluesky-social/social-app/releases





Live Nowは自分のプロフィール写真にTwitchのライブ配信中であることを示すバッジを追加できるもの。Twitchでライブ配信を始めると、プロフィール写真に「LIVE」と書かれた赤い枠が表示され、タップするとTwitchのライブ配信へのリンクが表示されます



???? v1.114 is rolling out!



Today, we're expanding access to the Live Now beta to everyone.



This experimental feature lets you add a temporary LIVE badge to your avatar, helping others discover that you're currently live-streaming on Twitch. They can click it to land directly on your stream page.



[image or embed] —



Bluesky (@bsky.app) 2026年1月16日 4:00



Live Nowは、2025年5月からごく一部のユーザー向けにベータ版が公開されていましたが、今回のv1.114のリリースに当たって全ユーザーに提供されます。



記事作成時点では、Live NowはTwitchリンクのみに対応した機能となっていますが、Blueskyはベータ版からのフィードバックを参考にした上で、「他のストリーミングプラットフォームにも対応する可能性がある」と述べています。



Other social apps punish links — we think linking out should be easy. Live Now is part of how we're making that happen.



While in beta, Live Now is currently limited to Twitch links. Support for other streaming platforms may follow as we learn from the beta. — Bluesky (@bsky.app) 2026年1月16日 4:00



キャッシュタグは、ドル記号($)と企業株式の銘柄略称を入力すると、ハッシュタグのように機能するというもの。キャッシュタグを活用することで、Blueskyで同じ銘柄について話しているポストをチェックできるというわけです。



Also new in v1.114 today: cashtags! Like hashtags, but for stocks.



Tag your posts with $AAPL, $NVDA, whatever, then tap to see everyone else's equally unqualified analysis! — Bluesky (@bsky.app) 2026年1月16日 4:02



ただし、キャッシュタグの機能追加に対してはユーザーから厳しい声も多く、「Blueskyは最も収益性が低く、ビジネスには向かないソーシャルメディアです。しかし、開発者は仮想通貨のユーザーがBlueskyに集まることを期待していました」「Twitterではプロフィールにキャッシュタグが付いていた人は自動的にブロックしていましたが、Blueskyでも同様です」「編集ボタンや下書き保存機能、ユーザーごとにリポストをミュートする機能など、小さな改善がたくさんあるだけでBlueskyの使い勝手は格段に良くなるはずなのに、代わりにこんな機能が追加されました。優先順位が……」などのコメントがありました。

