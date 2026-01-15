2026年01月15日 13時21分 ネットサービス

Starlinkが移動用「ROAM」プランの高速データ容量を50GBから100GBに倍増、使い切ったら低速無制限へ



衛星インターネットサービス「Starlink」は、住所固定の「ホーム」プランや移動用の「ROAM」プランを提供しています。「ROAM」プランのうち、月間50GBまでの高速通信が可能だったプランが値段据え置きで容量倍増しました。



ROAM 50GBがROAM 100GBになりました - Starlinkヘルプセンター

https://starlink.com/jp/support/article/58c9c8b7-474e-246f-7e3c-06db3221d34d





ROAMは使用する場所がコロコロと変わる場合に最適な利用プランです。実際に使ってみた記事を以下から確認できます。



コストコで購入した「Starlink」キットを住所変更手続きなしでどこでも使える契約プラン「ROAM」で使ってみた＆5GHz帯を遮断して屋外で使用してみた＆請求の仕組みなど気になる点総まとめ - GIGAZINE





ROAMプランは、容量上限が定められた「ROAM 50GB」と容量無制限の「ROAM無制限」に分かれます。このうちROAM 50GBの容量が倍増し、「ROAM 100GB」に変更されました。



ROAM 100GBでは、文字通り月間100GBまでの高速通信が可能です。データ容量を使い切っても通信が不可能になるわけではなく、無制限の低速データサービスに切り替わって使い続けられます。ROAM 50GBの時代は上限到達後にStarlinkアカウントへのアクセスを除きインターネットを一切使用できなくなっていたので、この辺りの利便性も向上しています。価格は記事作成時点で6500円の据え置きです。





Starlinkは「毎月のデータ使用量が80％と100％に達した時点でお知らせいたします」と伝えています。



また、以前まで高速データ通信を確保するために用意されていたGB単位のデータ購入はROAMプランで利用できなくなりました。





なお、Starlinkの「ホーム」プランを利用してみた記事は以下から確認できます。レビュー時点では「ホーム」ではなく「RESIDENTIAL」という名称でした。



コストコで買ってきた人工衛星経由インターネット「Starlink」をセットアップしてインターネットに接続してみたよレビュー - GIGAZINE

