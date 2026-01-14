ヘッドライン

2026年1月14日のヘッドラインニュース


TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』の第4期制作が決まったことが、アニメ10周年記念生配信の中で明らかになりました。番組内ではこのほか、アニメ10周年記念ビジュアルや10周年記念イベント、10周年記念展示会の実施、原作者・暁なつめ書き下ろしのオーディオドラマ公開決定、『このすばラジオ』過去回の復活配信などが発表されました。


生配信番組は以下からアーカイブ視聴が可能です。

『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念生配信【#このすばアニメ10周年】 - YouTube

©暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば4製作委員会

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


赤福餅の白バージョンと黒バージョンが入った「白餅黑餅」は一体どんな味なのか？実際に食べて確かめてみた - GIGAZINE

JALの飛行機格納庫に潜入してUSJのドンキーコングエリアオープン記念特別塗装機「JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」を撮影してきた - GIGAZINE

普段は入れない空港のランプに降りて「JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」の初フライトを間近で見送ってきた - GIGAZINE

長時間通勤がメンタルヘルスの悪化と関連しているという研究結果 - GIGAZINE

人型ミイラがX線検査によって動物の骨や金属板で作られたニセモノであったことが判明 - GIGAZINE

生物学者が選ぶ「最も狩りが上手な動物」と「最も狩りが下手くそな動物」とは？ - GIGAZINE

アルゴリズムの枠組みの延長線上にあるAI研究が真の人工知能を達成できない理由は「アフォーダンス」の欠如が原因 - GIGAZINE

「The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War」佐藤英一監督インタビュー、今の時代に作られる「英雄伝説」とは？ - GIGAZINE

YouTuberが約4億円で購入したポケモンカードが偽物だったことが明らかに - GIGAZINE

マスクをした男性はイケメンに見えることが判明、最も女性から評価が高いマスクの種類とは？ - GIGAZINE

脚光は浴びないが重要なオープンソースソフトウェアを維持する開発者に報酬を分配する「OpenFare」とは？ - GIGAZINE

人はウソをつく間は「無意識のうちに相手の行動をまねてしまう」傾向があると判明 - GIGAZINE

Twitterのジャック・ドーシーCEOが「トランプ大統領を永久BANしたのは正しかった」とコメント - GIGAZINE

交尾しまくって1匹で種の絶滅を食い止めた絶倫カメ「ディエゴ」が現役引退へ - GIGAZINE

「聖戦士ダンバイン」のプラモデル造形やデザインをデザイナー・湖川友謙を交えて熱く語った「模型言論プラモデガタリ」レポート - GIGAZINE

謎に満ちた冷戦下の「東ドイツのゲーム事情」とは？ - GIGAZINE

コンドームの代替になるかもしれない「射精のオンオフスイッチ」 - GIGAZINE

他人を傷つけずに自分の意見をうまく伝えたり相手を納得させる5つの方法 - GIGAZINE

1記事500円「出来るだけ、放射能は怖いと思えるような文章でお願いします」という記事作成依頼の存在が発覚 - GIGAZINE

お魚ぴっちぴち、「大阪市中央卸売市場」へ午前4時に突撃して国内第2位の取扱高に圧倒されてみた - GIGAZINE

複数のユーザーが協力してひとつの字幕を編集できる動画視聴サービス「kadoTV(カドテレビ)」 - GIGAZINE

太陽光電池で飛行するNASA製航空機「Helios」 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）


35cm丈のミニスカートなら下着が見えないという京都大学出身者の研究がイグノーベル賞の候補になりそう「建築法ってすごいです！！」「ミニスカに直で下着を履く人は極稀」 - Togetter

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）


【速報】米紙ニューヨーク・タイムズは、イラン保健省当局者の話として、反体制デモで治安部隊を含め約３０００人が死亡したと伝えた：時事ドットコム

「敗北主義」「それってどうよ」　コメ政策逆戻りに石破茂氏が直言 | 毎日新聞

郵送なし…受験票は印刷して持参　大学入学共通テスト、今回から変更 | 毎日新聞

米軍、民間機装い麻薬密輸船攻撃 報道　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

学校の公金約190万円を不適正処理　未徴収金の放置や未払いなどで30代女性事務職員を減給処分（島根）｜FNNプライムオンライン

脱キャッシュレス、世間に逆らい、生き残り　スーパーの戦略と副産物 [宮城県]：朝日新聞

ハワイ・キラウエア火山噴火 溶岩460メートル吹き上げ　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

韓国検察、尹前大統領に死刑を求刑、内乱首謀の罪で　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
大学三年生だが卒業までの残り必要単位数は48… これの1番怖いところは、卒業単位124単位で既に114単位取得してるのに残単48ってところ「僕も同じことやりました」 - Togetter

どういう外交なんだ……！？ 高市首相が日韓首脳会談にて李大統領とドラムを叩くサプライズを実施、大盛り上がりしている写真に笑いが起こる - Togetter

メルちゃんの『でんしゃに のったよ』というポストを見た電車の内装オタク「この電車がどこの会社のものかわからず非常に焦っています」 - Togetter

690gの次女が産まれた時、仕事に影響が出るので会社で話したら、何人も「実はうちの子心臓が…」「5歳だけどまだ話せなくて…」という話をしてくれた…皆それぞれの事情がある - Togetter

「ディズニーランドの駐車場で迷惑な停め方をしている車があった」という投稿が物議に… 1台の車が2台分の場所を使用していたことに様々な意見が出る中、運営からの見解も - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
マウスの戻るボタンでページ遷移してしまう原因を追ったら Google Tag Manager に行き着いた - ドワンゴ教育サービス開発者ブログ


2026年版「基本的なウェブアプリケーションを構築する」のチュートリアル手順作ってみた | DevelopersIO


◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
[10Pショート読切] 前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり - 戸桝有馬 | となりのヤングジャンプ



「近年のボカロだと最大級の炎上」ボカロMV『オシリスダンス』は文化盗用？言いがかり？ 日本のクリエイターは「モチーフの扱い」にもう少し慎重になるべきかも - Togetter



オシリスダンス (Osiris Dance) / 初音ミク & 重音テト - YouTube







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
2026年2月27日(金)公開『1923』予告編 - YouTube




◆新商品（衣・食・住）
和牛庵　 神戸牛オイル仕立ての黒胡椒香る醤油ラーメン ／松阪牛オイル仕立てのすき焼き味うどん　2026年2月9日　新発売 | エースコック株式会社

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2026年1月13日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Headline news for January 14, 2026….