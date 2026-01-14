2026年01月14日 18時29分 ヘッドライン

2026年1月14日のヘッドラインニュース



TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』の第4期制作が決まったことが、アニメ10周年記念生配信の中で明らかになりました。番組内ではこのほか、アニメ10周年記念ビジュアルや10周年記念イベント、10周年記念展示会の実施、原作者・暁なつめ書き下ろしのオーディオドラマ公開決定、『このすばラジオ』過去回の復活配信などが発表されました。







生配信番組は以下からアーカイブ視聴が可能です。



『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念生配信【#このすばアニメ10周年】 - YouTube



©暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば4製作委員会



35cm丈のミニスカートなら下着が見えないという京都大学出身者の研究がイグノーベル賞の候補になりそう「建築法ってすごいです！！」「ミニスカに直で下着を履く人は極稀」 - Togetter



【速報】米紙ニューヨーク・タイムズは、イラン保健省当局者の話として、反体制デモで治安部隊を含め約３０００人が死亡したと伝えた：時事ドットコム



「敗北主義」「それってどうよ」 コメ政策逆戻りに石破茂氏が直言 | 毎日新聞



郵送なし…受験票は印刷して持参 大学入学共通テスト、今回から変更 | 毎日新聞



米軍、民間機装い麻薬密輸船攻撃 報道 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



学校の公金約190万円を不適正処理 未徴収金の放置や未払いなどで30代女性事務職員を減給処分（島根）｜FNNプライムオンライン



脱キャッシュレス、世間に逆らい、生き残り スーパーの戦略と副産物 [宮城県]：朝日新聞



ハワイ・キラウエア火山噴火 溶岩460メートル吹き上げ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



韓国検察、尹前大統領に死刑を求刑、内乱首謀の罪で 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



大学三年生だが卒業までの残り必要単位数は48… これの1番怖いところは、卒業単位124単位で既に114単位取得してるのに残単48ってところ「僕も同じことやりました」 - Togetter



どういう外交なんだ……！？ 高市首相が日韓首脳会談にて李大統領とドラムを叩くサプライズを実施、大盛り上がりしている写真に笑いが起こる - Togetter



メルちゃんの『でんしゃに のったよ』というポストを見た電車の内装オタク「この電車がどこの会社のものかわからず非常に焦っています」 - Togetter



690gの次女が産まれた時、仕事に影響が出るので会社で話したら、何人も「実はうちの子心臓が…」「5歳だけどまだ話せなくて…」という話をしてくれた…皆それぞれの事情がある - Togetter



「ディズニーランドの駐車場で迷惑な停め方をしている車があった」という投稿が物議に… 1台の車が2台分の場所を使用していたことに様々な意見が出る中、運営からの見解も - Togetter











マウスの戻るボタンでページ遷移してしまう原因を追ったら Google Tag Manager に行き着いた - ドワンゴ教育サービス開発者ブログ







2026年版「基本的なウェブアプリケーションを構築する」のチュートリアル手順作ってみた | DevelopersIO





ピッコマ……おまえ、作品が販売終了になったら残り全話買ってても購入不可の1〜3話が永久に読めなくなるんか……。 — 遠藤海成 (@minakichijapon) 2026年1月13日



[10Pショート読切] 前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり - 戸桝有馬 | となりのヤングジャンプ











「近年のボカロだと最大級の炎上」ボカロMV『オシリスダンス』は文化盗用？言いがかり？ 日本のクリエイターは「モチーフの扱い」にもう少し慎重になるべきかも - Togetter





スンスンのくじが残っているかどうか聞いたときの

近所のコンビニ店員さん pic.twitter.com/K2i9TLucl7 — チリツモル🥚 (@pasumondo) 2026年1月13日





アタイらネ申だ‼

YouTube & NiconicoにUpしました✨



Let's Set off on Osiris's Adventure♪ pic.twitter.com/6pv6HgsuyR — みつあくま@mitsu.(15) (@mitsu_akuma) 2026年1月9日



オシリスダンス (Osiris Dance) / 初音ミク & 重音テト - YouTube







今回の魔人任務、もしかしてまた命名するのかなってちょっと思ったよね

そしたらボイスで呼ばれるときは月っちかなぁ pic.twitter.com/IU8ys1Axxf — 有江 (@arie_game) 2026年1月13日













焼き芋お父さん pic.twitter.com/MTCKv4NbIf — コメだ (@KOmeDA___neco) 2026年1月13日





名探偵プリキュア pic.twitter.com/gkk8D8QI2W — れとら⭐︎UP DATE (@letra_update) 2026年1月12日



2026年2月27日(金)公開『1923』予告編 - YouTube







みなさん、こんばんは！

火曜の夜です。



そして本日1月13日で...

私、太川陽介は

67歳になったようです。

この数字、この年齢は

想像出来ないことでした。

でも年齢を

全く気にせず！全く考えず！

過ごしていこうと思います笑



本日から新企画

「学バス旅」をお届けです！https://t.co/JApqCYJN1x pic.twitter.com/tPynGkFpy8 — 太川陽介 (@yosuke_tagawa) 2026年1月13日







和牛庵 神戸牛オイル仕立ての黒胡椒香る醤油ラーメン ／松阪牛オイル仕立てのすき焼き味うどん 2026年2月9日 新発売 | エースコック株式会社

