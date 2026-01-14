2026年1月14日のヘッドラインニュース
TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』の第4期制作が決まったことが、アニメ10周年記念生配信の中で明らかになりました。番組内ではこのほか、アニメ10周年記念ビジュアルや10周年記念イベント、10周年記念展示会の実施、原作者・暁なつめ書き下ろしのオーディオドラマ公開決定、『このすばラジオ』過去回の復活配信などが発表されました。
『この素晴らしい世界に祝福を！』— アニメ『このすば』公式アカウント (@konosubaanime) 2026年1月13日
✨🎊TVアニメ4期 制作決定🎊✨
皆様の応援のおかげで#このすばアニメ10周年 という節目の日に
お知らせさせていただくことができました。
ぜひ続報をお楽しみにお待ちください🌈#このすば4期 #このすば pic.twitter.com/fmMRlsA4Fy
ご視聴ありがとうございました✨— アニメ『このすば』公式アカウント (@konosubaanime) January 13, 2026
『この素晴らしい世界に祝福を！』
アニメ10周年記念生配信
10周年情報盛りだくさんでお届けしました！
🌈作品イベント
🌈作品展示会
🌈新作ゲーム
さらにSONG-BOXにオーディオドラマ、ラジオ復刻配信、原作情報！
そして、TVアニメ4期の制作も決定🎊… pic.twitter.com/nfzgktfcST
生配信番組は以下からアーカイブ視聴が可能です。
『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念生配信【#このすばアニメ10周年】 - YouTube
©暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば4製作委員会
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
祖母に来たダイレクトメールのオマケ、年寄りを馬鹿にし過ぎてて草 pic.twitter.com/OBOvi4R3yi— さっと (@sattosatto900) 2026年1月13日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ちなみに過去に弊学からは、— 京大魑魅魍魎大図鑑 (@kyodai_meltdown) 2026年1月12日
建築基準法とミニスカートの幾何学による「３５ｃｍ丈のミニスカートは絶対安全」という証明
という大真面目な研究がでておりまして、、https://t.co/LGljWPG9c5 https://t.co/iB6gJxFScO pic.twitter.com/iumuq8JF2T
35cm丈のミニスカートなら下着が見えないという京都大学出身者の研究がイグノーベル賞の候補になりそう「建築法ってすごいです！！」「ミニスカに直で下着を履く人は極稀」 - Togetter
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
「ガキペイカード」を全市民に給付 大垣市が物価高対策#大垣市 #岐阜県 #物価高対策 https://t.co/XGlgqc9r2Z— 岐阜新聞 (@gifushimbun) 2026年1月13日
【速報】米紙ニューヨーク・タイムズは、イラン保健省当局者の話として、反体制デモで治安部隊を含め約３０００人が死亡したと伝えた：時事ドットコム
「敗北主義」「それってどうよ」 コメ政策逆戻りに石破茂氏が直言 | 毎日新聞
郵送なし…受験票は印刷して持参 大学入学共通テスト、今回から変更 | 毎日新聞
米軍、民間機装い麻薬密輸船攻撃 報道 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
学校の公金約190万円を不適正処理 未徴収金の放置や未払いなどで30代女性事務職員を減給処分（島根）｜FNNプライムオンライン
脱キャッシュレス、世間に逆らい、生き残り スーパーの戦略と副産物 [宮城県]：朝日新聞
ハワイ・キラウエア火山噴火 溶岩460メートル吹き上げ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
韓国検察、尹前大統領に死刑を求刑、内乱首謀の罪で 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
大学三年生だが卒業までの残り必要単位数は48… これの1番怖いところは、卒業単位124単位で既に114単位取得してるのに残単48ってところ「僕も同じことやりました」 - Togetter
どういう外交なんだ……！？ 高市首相が日韓首脳会談にて李大統領とドラムを叩くサプライズを実施、大盛り上がりしている写真に笑いが起こる - Togetter
メルちゃんの『でんしゃに のったよ』というポストを見た電車の内装オタク「この電車がどこの会社のものかわからず非常に焦っています」 - Togetter
690gの次女が産まれた時、仕事に影響が出るので会社で話したら、何人も「実はうちの子心臓が…」「5歳だけどまだ話せなくて…」という話をしてくれた…皆それぞれの事情がある - Togetter
「ディズニーランドの駐車場で迷惑な停め方をしている車があった」という投稿が物議に… 1台の車が2台分の場所を使用していたことに様々な意見が出る中、運営からの見解も - Togetter
私はこのギャル側なんだけど、当日まで声をかけてない子はSNSやってないとか、他の地元の子と繋がってない子が多い。— 銘々容量🇺 (@_naga_mei) 2026年1月13日
もしくは2、3人グループで交流してた子。
悪気があるわけではなく、普通に連絡先を知らなくて当日偶然会う以外の連絡手段がない。 https://t.co/vwhtFpOkAD
何度かお伝えしていますが、この立像はこの地域に住むかたが地元の子どもたちを喜ばせたいという思いから作られたものです。その優しさは多くのかたに伝わり、作者のかたが亡くなった後もペンキを塗り替えたり、定期的に見に来たり、大切に守ってくださっています。へたれ感にこそ意味があるのです。 https://t.co/BoeKY85mtj— 福島県観光物産交流協会 (@fukushimatweet) 2026年1月14日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
マウスの戻るボタンでページ遷移してしまう原因を追ったら Google Tag Manager に行き着いた - ドワンゴ教育サービス開発者ブログ
衆議院の解散の話が出てますが、特に個別の政党や候補者を扱う動画、政党比較や候補者比較を行う動画については削除申請を積極的に行いますので、ご注意ください。— 東北ずん子🫛ずんだもん🫛公式 (@t_zunko) 2026年1月13日
主義主張はキャラクターの仕事ではないので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
2026年版「基本的なウェブアプリケーションを構築する」のチュートリアル手順作ってみた | DevelopersIO
ピッコマ……おまえ、作品が販売終了になったら残り全話買ってても購入不可の1〜3話が永久に読めなくなるんか……。— 遠藤海成 (@minakichijapon) 2026年1月13日
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
[10Pショート読切] 前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり - 戸桝有馬 | となりのヤングジャンプ
【宅配搬入受付】— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年1月13日
サークル参加案内pdf6pの『宅配便利用案内』を熟読の上、必ず【1月19日（月）～21日（水）】の期間中に【発送手続き】を。
会場直接送付不可。
搬入シート貼付必須！https://t.co/29B5fNIK5W pic.twitter.com/SY2SbAXl84
修羅場川凪 pic.twitter.com/xncfFQVHxj— らる・ぶらん (@hakumai_0807) 2026年1月13日
「近年のボカロだと最大級の炎上」ボカロMV『オシリスダンス』は文化盗用？言いがかり？ 日本のクリエイターは「モチーフの扱い」にもう少し慎重になるべきかも - Togetter
スンスンのくじが残っているかどうか聞いたときの— チリツモル🥚 (@pasumondo) 2026年1月13日
近所のコンビニ店員さん pic.twitter.com/K2i9TLucl7
アタイらネ申だ‼— みつあくま@mitsu.(15) (@mitsu_akuma) 2026年1月9日
YouTube & NiconicoにUpしました✨
Let's Set off on Osiris's Adventure♪ pic.twitter.com/6pv6HgsuyR
オシリスダンス (Osiris Dance) / 初音ミク & 重音テト - YouTube
今回の魔人任務、もしかしてまた命名するのかなってちょっと思ったよね— 有江 (@arie_game) 2026年1月13日
そしたらボイスで呼ばれるときは月っちかなぁ pic.twitter.com/IU8ys1Axxf
#ラブライブトリビュートアルバム— 平野綾 -Aya Hirano- (@Hysteric_Barbie) 2026年1月14日
本日発売の本作の中で、『らき☆すた』がコラボさせていただきました！
キャラソンは発売したらそれっきりの曲も多く、なかなか言及できないので、ちょっとばかりご説明を。… pic.twitter.com/RbcOkBVib3
https://t.co/n0w0sPlRsx pic.twitter.com/hHOjDCnfUK— ただのかえるたち (@ponpoko_frog) 2026年1月13日
焼き芋お父さん pic.twitter.com/MTCKv4NbIf— コメだ (@KOmeDA___neco) 2026年1月13日
名探偵プリキュア pic.twitter.com/gkk8D8QI2W— れとら⭐︎UP DATE (@letra_update) 2026年1月12日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
2026年2月27日(金)公開『1923』予告編 - YouTube
みなさん、こんばんは！— 太川陽介 (@yosuke_tagawa) 2026年1月13日
火曜の夜です。
そして本日1月13日で...
私、太川陽介は
67歳になったようです。
この数字、この年齢は
想像出来ないことでした。
でも年齢を
全く気にせず！全く考えず！
過ごしていこうと思います笑
本日から新企画
「学バス旅」をお届けです！https://t.co/JApqCYJN1x pic.twitter.com/tPynGkFpy8
アベンジャーズの新作映画、たくろうの漫才すぎる https://t.co/ejgE9yPXxj pic.twitter.com/7n08aWqb6k— アメイジング田中 (@Tanaka_Amazing) 2026年1月13日
◆新商品（衣・食・住）
和牛庵 神戸牛オイル仕立ての黒胡椒香る醤油ラーメン ／松阪牛オイル仕立てのすき焼き味うどん 2026年2月9日 新発売 | エースコック株式会社
