2026年01月14日 14時00分 メモ

約4000万円で月面ホテルの予約が可能に



GRU Spaceという企業が、月面にホテルを建設する計画を発表しました。宿泊に関心のある者に対し、保証金として最低25万ドル(約4000万円)の支払いを呼びかけています。



Reservations | GRU Space

https://www.gru.space/reserve





You can now reserve a hotel room on the Moon for $250,000 - Ars Technica

https://arstechnica.com/space/2026/01/you-can-now-reserve-a-hotel-room-on-the-moon-for-250000/



Want to Book a Hotel on the Moon? This Startup Is Now Taking $250K Deposits

https://gizmodo.com/want-to-book-a-hotel-on-the-moon-this-startup-is-now-taking-250k-deposits-2000709632



GRU Spaceのロードマップによると、2029年にはNASAの商業月面ペイロードサービス(CLPS)を利用して初の月面ミッションの達成を目指しており、月面でのホテル建設に必要な材料を実証する予定とのこと。その次のミッションでより大型のペイロードを打ち上げ、2032年に予定している3回目のミッションで初期のホテルを建設。その後、初期の宿泊客を受け入れる予定です。このホテルは一度に4人のゲストを収容できる大きさです。





GRU Spaceは22歳のスカイラー・チャン氏によって設立されたスタートアップで、SpaceXや防衛テック企業のアンドゥリルといった投資家からの支援を受けています。カリフォルニア大学バークレー校で学び、テスラでインターンとして車両ソフトウェアを開発した経験のあるチャン氏は、かつて宇宙飛行士を夢見ていたものの、「自分だけでなく誰もが宇宙に行けるようにする方が影響力のある人生を送れる」と確信するようになり、月面ホテルの建設計画に着手したとのことです。



社名のGRUは「Galactic Resource Utilization(銀河資源利用)」の略称。長期的には、月・火星・小惑星帯などから資源を採取し、人類の宇宙進出を支える燃料とすることを目指しているそうで、月のレゴリスをホテルの建築材料にするという技術の実証試験も行う予定です。





チャン氏は「SpaceXは民間人を月へ運ぶ宇宙船を構築していますが、月面に行くならば滞在に値する目的地が存在しなければなりません。私たちは、人類を月や火星へ送るために解決すべき根本的な課題は地球外居住環境の構築だと確信しています。現代の私たちが暮らす道路や構造物、オフィスを宇宙に築かなければならないのです」と話しました。



NASAは既に、月面での持続可能な人類居住を実現するための計画を立てています。早ければ2026年2月にもアルテミス2号を打ち上げ、続いて2028年にはアポロ計画以来初の宇宙飛行士を月面に着陸させることを目指したアルテミス3号を打ち上げる準備を進めています。NASAは新たな月面探査計画を通じて、宇宙飛行士が月面で生活し、活動するためのアルテミス基地キャンプの設置を目指しています。



中国も同様の計画を持っており、2030年までに初の宇宙飛行士を月に着陸させ、2035年頃に月面基地を建設することを目指しています。



中国とロシアが「月面に原子炉を建設する覚書」に署名する、独自の月面基地に電力を供給する予定 - GIGAZINE





月面ホテルの予約は既に始まっており、宿泊客を審査する事前申請を受け付けている段階です。申請料は記事作成時点のレートで16万5730円。ここで選ばれた応募者には、2027年中に招待状が送られる予定です。その後、宿泊客は25万ドルまたは100万ドル(約1億6000万円)の返金可能な保証金契約を締結する必要があります。この保証金は宿泊時の最終価格に充当される予定ですが、最終価格は1000万ドル(約16億円)を超える見込みとのことです。

