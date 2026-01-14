外交官やCIA職員が脳損傷を負った「ハバナ症候群」に関連する可能性がある装置をアメリカ政府が入手していた
2017年、キューバの首都ハバナに駐在するアメリカ大使館やカナダ大使館の職員の間で、難聴や脳の損傷といった健康被害が生じていることが報告されました。「ハバナ症候群」とも呼ばれるこの問題に関連する可能性がある装置を、アメリカ政府が秘密裏に入手していたことが報じられています。
Device that may be tied to "Havana Syndrome" obtained by U.S. government - CBS News
https://www.cbsnews.com/news/device-havana-syndrome-obtained-by-u-s-government/
ハバナ症候群は、キューバをはじめとする世界各国に駐在する外交官やCIA職員、軍将校らが原因不明のめまい・吐き気・頭痛・平衡感覚の喪失・耳鳴り・鼻血といった症状に悩まされた事例の総称です。多くの被害者は非常に甲高く耳が痛いような音が聞こえ、別の場所に移動すると音が小さくなったと感じたと報告しています。
調査では、被害者の脳において記憶や睡眠サイクルをつかさどる部位に損傷がみられるケースも報告されています。その原因については集団ヒステリー・蚊の殺虫剤・コオロギの鳴き声・極秘マイクロ波兵器によるステルス攻撃など諸説ありますが、はっきりした原因はわかっていません。
外交官が次々に謎の脳損傷を負った「ハバナ症候群」の多くは他国の攻撃ではないとの調査結果、一方で未解明の報告も - GIGAZINE
アメリカのニュースメディアであるCBSニュースは2026年1月、「ハバナ症候群に関連する可能性がある装置をアメリカ政府が2024年後半にひそかに入手していた」と報じました。事情に詳しい2人の関係者によると、この装置は前アメリカ大統領のジョー・バイデン政権の下、アメリカ合衆国国土安全保障省傘下の国土安全保障調査局によって数億円で購入されたとのこと。
アメリカ政府が入手した装置は持ち運び可能なバックパックサイズで、一部にロシア製の部品が含まれていると伝えられています。この装置からはパルス状の無線周波数エネルギーが放出され、国防総省は1年以上にわたって試験を続けており、調査官らはこの装置がハバナ症候群の被害者らが訴える症状を再現できる可能性があると考えているそうです。
アメリカ合衆国国家情報長官室は、情報機関による過去事例の検証を指揮しています。事情に詳しい3人の関係者によると、検証作業はほぼ完了しているものの、議員への説明や公表の準備はまだ整っていないとのこと。
アメリカ合衆国国家情報長官室の広報担当者は、トゥルシー・ギャバード氏は「異常な健康被害」に関する調査結果をアメリカ国民と共有するために引き続き尽力していると回答。その上で、「しかし不完全な情報を急いで公表するつもりはありません」と述べました。
2017年にロシアのモスクワでハバナ症候群の被害を受けたと語る元CIA将校のマーク・ポリメロプロス氏は、「CIAは、こうした技術は存在すらしておらず装置も存在しないと常に主張し、それに基づいて評価を行ってきました。そのため、彼らの分析上の想定はすべて覆されました」と述べ、徹底的な調査が必要だと訴えました。
・関連記事
外交官が次々に謎の脳損傷を負った「ハバナ症候群」の多くは他国の攻撃ではないとの調査結果、一方で未解明の報告も - GIGAZINE
「謎の脳損傷攻撃」をCIAや軍将校が受ける事例が130件以上に達したと判明、極秘マイクロ波兵器によるステルス攻撃か - GIGAZINE
「音響攻撃」と非難されたキューバ駐在員の謎の健康被害は「蚊の殺虫剤」が原因だという研究結果 - GIGAZINE
キューバの「謎の音響攻撃」被害でカナダ政府も外交スタッフの人数を半減させると発表 - GIGAZINE
「キューバによる音響攻撃だ」ともいわれたノイズ音が「コオロギの鳴き声」だった可能性が浮上 - GIGAZINE
超音波による「音響攻撃を受けた」と主張する人々は「集団ヒステリー」にかかっている可能性が指摘される - GIGAZINE
「音響攻撃」が報告されたキューバのアメリカ大使館では一体何が起こっていたのか？ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article The US government has acquired a device ….