2026年01月07日 11時23分 AI

イーロン・マスクのxAIが3兆円超の資金調達を完了、Grok 5を開発中であることも明らかに



イーロン・マスク氏のxAIが、シリーズEの資金調達で目標額の150億ドル(約2兆3500億円)を上回る200億ドル(約3兆1300億円)の調達を完了したことを報告しました。



xAI Raises $20B Series E | xAI

https://x.ai/news/series-e





現地時間の2026年1月6日、xAIはシリーズEで200億円の調達を完了したと報告しています。シリーズEにはValor Equity Partners、Stepstone Group、Fidelity Investments、カタール投資庁、MGX、Baron Capitalといった主要パートナーが参加しており、戦略的投資家にはNVIDIAやCisco Investmentsが含まれるそうです。



xAIによると、NVIDIAとCiscoは引き続きxAIのコンピューティングインフラストラクチャーの急速な拡大と、世界最大級のGPUクラスター構築を支援していくとのこと。





なお、xAIは2025年の同社の重要な取り組みとして以下を挙げています。



・データセンター

xAIはAIスーパーコンピューターのColossus IおよびColossus IIによりコンピューティング優位性を拡大し続けており、2025年末には100万基のH100を配備したと報告しています。



イーロン・マスクのAI企業「xAI」がNVIDIA H100を10万台搭載したAI学習クラスタ「Colossus」を稼働開始、数カ月以内に「H100を20万台搭載したAI学習クラスタ」も完成予定 - GIGAZINE





・Grok 4シリーズ

xAIの最新言語モデルであるGrok 4は、Colossusを基盤としたクラス最高のトレーニングインフラストラクチャー上に構築されています。xAIは強化学習を前例のないレベルにまで押し上げ、事前トレーニング規模のコンピューティングを使用してGrokのインテリジェンス、推論、エージェンシーを改良しました。



ついに「Grok 4」が登場、OpenAIなどの推論モデルを超える性能で「世界最強AIモデル」とアピールするも「イーロン・マスクの発言を参考にしまくる」という挙動も確認される - GIGAZINE





・Grok Voice

音声モードでリアルタイムの会話を実現する、最もインテリジェントな音声エージェントが「Grok Voice」です。数十言語での低遅延音声、ツール呼び出し、リアルタイムデータアクセスが可能。Grokアプリとテスラ車両を通じて数百万人のユーザーにサービスを提供しています。



・ユーザー指標

XアプリとGrokアプリ合わせて月間アクティブユーザー数は約6億人です。



・Grok Imagine

最先端のマルチモーダル理解、編集、生成機能を備えた超高速の画像および動画生成モデルが「Grok Imagine」です。



Grokに動画生成機能「Imagine」が追加される＆短編動画アプリ「Vine」の消えたはずのアーカイブが見つかったとイーロン・マスクが表明 - GIGAZINE





ただし、Grokの画像編集機能で子どもや女性の画像を性的なものに改変するユーザーが登場し、問題となっています。



Xでも使える生成AI「Grok」の画像編集機能で子どもや女性の性的画像が生成可能な問題を受けインド・フランス・マレーシアの当局が調査を開始 - GIGAZINE





・Grok on X

XとGrokを活用し、世界で何が起こっているかをリアルタイムで理解することができます。



この他、xAIは「今後について、Grok 5は現在トレーニング中で、我々はGrok、Colossus、Xのパワーを活用して人々の生活、仕事、遊び方を変革する、革新的な製品の発売に注力しています」と述べ、Grok 5を開発中であることを明かしています。



なお、マスク氏は今回の資金調達を受け、「xAIに祝意を表し、投資家の皆様には当社への信頼に感謝申し上げます」と投稿しました。



Congrats to the @xAI team and thank you to investors for your faith in our company https://t.co/F5VRCJbgpA — Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2026