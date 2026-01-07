「動画広告は最大5秒でスキップできるようにすること」をベトナムが義務化
YouTubeなどのプラットフォームで表示される動画広告やアニメーション広告について、「広告表示から5秒以内にスキップするか閉じられる機能を提供すること」を義務化する法律がベトナムで成立しました。
Từ 15/2, quảng cáo video không được ép người dùng xem quá 5 giây - Báo Phụ Nữ
https://www.phunuonline.com.vn/tu-15-2-quang-cao-video-khong-duoc-ep-nguoi-dung-xem-qua-5-giay-a1571286.html
Từ 15/2/2026, Quảng cáo online phải được tắt sau 5 giây? Thời gian chờ tắt quảng cáo trên mạng không quá 5 giây?
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ho-tro-phap-luat/tu-1522026-quang-cao-online-phai-duoc-tat-sau-5-giay-thoi-gian-cho-tat-quang-cao-tren-mang-khong-qu-249658.html
Vietnam to force YouTube and other platforms to allow skipping ads after 5 seconds starting February 15 - The Times of India
https://timesofindia.indiatimes.com/world/us-streamers/vietnam-to-force-youtube-and-other-platforms-to-allow-skipping-ads-after-5-seconds-starting-february-15/articleshow/126381685.cms
広告に関する新法は5章立てで、特にSNSやネットサービス上の広告からユーザーの権利を保護することを目的とした内容となっています。
特徴の1つは、動画広告や動画中に挿入されたアニメーション広告について、表示から最大5秒後に広告をスキップできるようにすることを義務化した点です。
YouTubeやInstagramにはスキップ不可能な動画広告が存在していますが、法律施行後はこの種の広告は認められないことになります。
ついにYouTubeがスキップ不可の30秒広告を開始へ - GIGAZINE
Instagramがスキップできない広告をテスト中 - GIGAZINE
また、違法な内容の広告を報告したり特定の種類の広告を除外したりするためのアイコンを、はっきりとわかる形で設置することも義務化されます。
このほか、政府から要請があった場合、広告プラットフォーマー・コンテンツ提供者・パブリッシャーは24時間以内に違法・有害な広告を削除する責任を負います。
法律を順守しない場合は、ベトナム科学技術省は当該通信をブロックできるほか、さらなる法的措置を講じることも可能だとのこと。
法律は2026年2月15日施行です。
