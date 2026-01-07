2026年01月07日 14時17分 ハードウェア

ついに階段を上ることができるロボット掃除機「Roborock Saros Rover」が登場、車輪脚が伸びるとSF世界の住人のような見た目に



中国のスマート家電メーカーであるRoborockが、階段を上り下りできるロボット掃除機の「Roborock Saros Rover」を発表しました。



階段を上り下りできるロボット掃除機「Roborock Saros Rover」 - YouTube





Roborockは世界最大級の家電見本市であるCES 2026の中で発表を予定しており、発表前から予告動画を公開するなどしていました。



Roborock CES 2026 Teaser: Greatness is Coming - A Step Towards the Future - YouTube





発表予告ポストのひとつ。







さらに、「細部に至るまでこだわり抜いた仕上がり、あらゆる基準を高く維持、明日私たちは特別な何かへの扉を開きます。Roborock CES 2026でそのすべてが実現するのをご覧ください」として、新型ロボット掃除機視点から撮影したと思しき動画を投稿していました。



Where greatness takes shape.

Every detail coming together. Every standard held high.

Tomorrow, we open the doors to something extraordinary.

See it all come alive at Roborock CES 2026. pic.twitter.com/wC8c7esim9 — Roborock (@roborockglobal) January 6, 2026





そして発表された「Roborock Saros Rover」の見た目はこんな感じ。一見すると普通のロボット掃除機です。





しかし、本体側面にある2つの車輪脚で立つことができます。





車輪脚には「Roborock」のロゴ。





2つの車輪脚で雄々しく立つ「Roborock Saros Rover」





車輪脚の片方を段差に載せたまま走行することも可能。





段差から降りる際の衝撃も車輪脚が吸収してくれます。





屈伸するように車輪脚を折りたたんでジャンプ。





製品版にもジャンプ機能があるのか、その用途が何なのかは不明です。





車輪脚を伸ばした状態で走行しながら、テニスボールをぶつけられまくる「Roborock Saros Rover」。車輪脚を伸ばした状態で走行しても、多少の衝撃はものともしないというわけ。





車輪脚を使えば地面に置かれた物体をまたぐように走行することもできます。





ロボット掃除機にとって永遠の課題であった階段にも挑戦します。





まずは本体を持ちあげます。





本体を階段に載せます。





そして車輪脚を持ち上げるように収納。





これで段差の移動は完了。車輪脚がちょうど本体中央辺りに配置されているので、本体の半分ほどの奥行きがある階段なら、「Roborock Saros Rover」を使えそうです。





段差にたまったゴミを吸引。





段差を横移動する際は、以下のように片側の車輪脚を下ろすことで、本体の直径よりも狭い奥行きしかない階段でも問題なく掃除できるようです。





階段を下りる際は、以下のように本体が少しだけ段差からはみ出すように停止して、まずは車輪脚を下の段に下ろします。





なだらかなスロープを滑り降りることも可能。





CES 2026の会場に展示されている「Roborock Saros Rover」が実際に車輪脚を伸ばしたり、階段を上り下りしたり、坂道をゆっくりと滑ったりする様子を撮影した動画も公開されていました。



Roborock Saros Rover first look at CES 2026 - YouTube





複数メディアの報道によると、「Roborock Saros Rover」はCES 2026の会場で展示されているものの、発売時期や価格などの詳細は不明だそうです。





PCMagは「Roborock Saros Rover」について、「ロボット掃除機の未来を見た」と報道。PCMagは会場のデモンストレーションで「Roborock Saros Rover」が階段を上る様子を確認したそうですが、下りる様子は観ることができなかったそうです。PCMagによると、「Roborock Saros Rover」はモーションセンサーとAIで周囲の3D空間情報を処理する模様。



I Saw the Future of Robot Vacuums at CES, and It Has Legs | PCMag

https://www.pcmag.com/news/i-saw-the-future-of-robot-vacuums-at-ces-2026-and-it-has-legs





ZDNETによると、「Roborock Saros Rover」の車輪脚の正式名称は「ホイールレッグアーキテクチャ」で、これを用いることで本体を床から約30cmの高さまで持ち上げることができるとのこと。



I saw a two-legged Roborock that is rocking the robot vacuum market at CES 2026 | ZDNET

https://www.zdnet.com/home-and-office/smart-home/roborock-rover-robot-vacuum-ces-2026/





Tom's Guideは「Rororock Saros Rover」について、「SF映画から飛び出してきたような見た目ですが、この二輪脚構造は人間の移動能力を模倣しており、複数階建ての住宅や斜面、人間が立ち入りにくい場所でも楽々と移動が可能です。CESでRororock Saros Roverが実際に動く様子を見て、かなり感銘を受けました」と報じています。なお、Tom's GuideがRororockの代表者に「Rororock Saros Rover」の発売時期について聞いたところ、「近い将来に発売される予定」と言われたそうです。



I just saw Roborock's new two-legged robot vacuum climb stairs — and even jump in mid-air | Tom's Guide

https://www.tomsguide.com/home/home-appliances/i-just-saw-roborocks-new-two-legged-robot-vacuum-climb-stairs-and-even-jump-in-mid-air

