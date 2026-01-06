2026年01月06日 15時27分 ハードウェア

フロッピーディスクに直接ピクセルアートを描画する「pbm2track」



フロッピーディスクは磁性体を塗布・蒸着したディスクを保護ケースに入れた記録メディアですが、HDDやSSDが普及した現代ではほとんど使われていません。そんなフロッピーディスク自体に直接モノクロのピクセルアートを描画するツール「pbm2track」がGitHubで公開されています。



現代社会においてフロッピーディスクはもはや記録メディアとして実用的とはいえませんが、あのフォルムや磁気ディスクに何かしらのロマンを覚える人もいるはず。新たに開発者のdbalsom氏は、フロッピーディスクそのものをキャンバスにしてピクセルアートを描画するツール「pbm2track」を開発しました。



pbm2trackではピクセルアートを描画するために、フロッピーディスクの磁気ディスクと、エラーをチェックする方法である「track timing diagrams(トラックタイミングダイアグラム)」を利用しています。





そもそもフロッピーディスクの磁気ディスクは、柔軟な円形のプラスチック片に薄い磁性材料をコーティングしたもので、データは微細な磁気の反転(flux transitions、磁性遷移)として保存されています。磁気ディスクを読み取る際には、ドライブのヘッドがこれらの磁性遷移を電気パルスとして検出し、それらのタイミングを検出して元のデータビットを再構成します。



フロッピーディスクのトラックタイミングダイアグラムは、磁気ディスクの回転に合わせて並べられたパルスを視覚化したもので、もともとはデータ破損につながるエラーをチェックするために使われていたとのこと。以下が、通常のフロッピーディスクにみられるトラックタイミングダイアグラムの一例です。





pbm2trackは、磁気ディスクの磁性遷移の間隔をピクセルに見立てて描画することで、トラックタイミングダイアグラムを実行した際にピクセルアートが現れるという仕組みのツールです。pbm2trackは既存のPBM形式で保存された画像を磁場そのものにスキャンし、磁性遷移をピクセルとして画像を描画します。



pbm2trackはフロッピーディスクがなくても仮想のトラックタイミングダイアグラムを作成できますが、使ってもいいフロッピーディスクがあれば直接書き込むことも可能。実際にdbalsom氏は、以下の「ネコのPBM画像」をpbm2trackでフロッピーディスクに書き込みました。





書き込んだフロッピーディスクでトラックタイミングダイアグラムを実行すると、確かにネコの姿が磁性遷移として復元されました。

