台湾は中国から1日当たり263万回ものサイバー攻撃を受けている
台湾の国家安全局が2025年に発生した中国からのサイバー攻撃の分析レポートを公開しました。台湾は中国から1日当たり263万回ものサイバー攻撃を受けており、特にエネルギー施設への攻撃が増加していることが明らかになっています。
國家安全局 - 2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析
https://www.nsb.gov.tw/zh/#/公告資訊/新聞稿暨新聞參考資料/2026-01-04/2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析
中国から台湾の重要施設へのサイバー攻撃件数は増加傾向にあります。2023年の年間件数は4億5218万7174件でしたが、2025年には9億6062万609件へと2倍以上に増加しました。1日当たりの件数は123万件から263万件へと上昇しています。
国家安全局は「中国共産党に関係のある5大組織」として「BlackTech」「Flax Typhoon」「Mustang Panda」「APT41」「UNC3886」の名を挙げています。
月ごとの攻撃件数の推移は以下の通り。頼清徳の総統就任から1年を迎えた2025年5月に特に攻撃が増加しているほか、蕭美琴副総統が欧州議会で演説した2025年11月にも攻撃が増加しています。
施設の種類ごとに見ると、水資源関連施設への攻撃は50％減少しましたが、エネルギー関連施設への攻撃は1000％増加しました。
攻撃の種類別だと、最も多い攻撃は「ソフトウェアやハードウェアの脆弱(ぜいじゃく)性を突く攻撃(57％)」で、「DDos攻撃(21％)」や「ソーシャルエンジニアリング攻撃(18％)」も多いことが分かります。
国家安全局は「中国共産党によるサイバーセキュリティー上の脅威に対応するために、当局は引き続き国家安全保障チームや関係政府機関と協力していく」とコメントしています。
・関連記事
台湾では海底ケーブルの切断事案が5年で27回発生している - GIGAZINE
中国が約2000機のドローンを台湾上空に飛ばしてStarlinkへのアクセスを遮断する大規模電子戦をシミュレーションしている - GIGAZINE
AI需要で台湾の年間経済成長率が中国を上回る7.37％に - GIGAZINE
中国による台湾の海上封鎖が起きると一体どうなるのかをシミュレーションした結果 - GIGAZINE
中国が台湾系インフルエンサーを逮捕するため報奨金を出す - GIGAZINE
中国が「台湾がアメリカの支援を受けて5つのサイバー攻撃グループを運営している」と非難 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in セキュリティ, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Taiwan is subject to 2.63 million cyber ….