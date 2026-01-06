2026年01月06日 21時00分 セキュリティ

台湾は中国から1日当たり263万回ものサイバー攻撃を受けている



台湾の国家安全局が2025年に発生した中国からのサイバー攻撃の分析レポートを公開しました。台湾は中国から1日当たり263万回ものサイバー攻撃を受けており、特にエネルギー施設への攻撃が増加していることが明らかになっています。



中国から台湾の重要施設へのサイバー攻撃件数は増加傾向にあります。2023年の年間件数は4億5218万7174件でしたが、2025年には9億6062万609件へと2倍以上に増加しました。1日当たりの件数は123万件から263万件へと上昇しています。





国家安全局は「中国共産党に関係のある5大組織」として「BlackTech」「Flax Typhoon」「Mustang Panda」「APT41」「UNC3886」の名を挙げています。





月ごとの攻撃件数の推移は以下の通り。頼清徳の総統就任から1年を迎えた2025年5月に特に攻撃が増加しているほか、蕭美琴副総統が欧州議会で演説した2025年11月にも攻撃が増加しています。





施設の種類ごとに見ると、水資源関連施設への攻撃は50％減少しましたが、エネルギー関連施設への攻撃は1000％増加しました。





攻撃の種類別だと、最も多い攻撃は「ソフトウェアやハードウェアの脆弱(ぜいじゃく)性を突く攻撃(57％)」で、「DDos攻撃(21％)」や「ソーシャルエンジニアリング攻撃(18％)」も多いことが分かります。





国家安全局は「中国共産党によるサイバーセキュリティー上の脅威に対応するために、当局は引き続き国家安全保障チームや関係政府機関と協力していく」とコメントしています。

