2026年01月05日 07時00分 サイエンス

1885年に史上初の「雪の結晶の顕微鏡写真」が撮影された



雪の結晶は多種多様で非常に美しいものもあり、古くから多くの人々を魅了してきました。日本でも下総国古河藩の藩主だった土井利位が、顕微鏡を使って雪の結晶を観察して図に表した「雪華図説」が有名ですが、アメリカでは1885年に、アマチュア研究者であるウィルソン・ベントレーが画期的な「雪の結晶の顕微鏡写真」を撮影していました。



Wilson A. Bentley: Pioneering Photographer of Snowflakes | Smithsonian Institution Archives

https://siarchives.si.edu/history/featured-topics/stories/wilson-bentley-pioneering-photographer-snowflakes





The First Photographs of Snowflakes: Discover the Groundbreaking Microphotography of Wilson "Snowflake" Bentley (1885) | Open Culture

https://www.openculture.com/2017/12/the-first-photographs-of-snowflakes.html



ベントレーはバーモント州で農家の息子として生まれ、幼い頃から周囲の植物や虫を観察するのが大好きだったほか、毎日の天気を記録して雨粒にも興味を持っていたとのこと。学校教育は公民学校で終えたものの、15歳の時にプレゼントされた顕微鏡で雪の結晶を観察したことをきっかけに、独学で雪の結晶を研究することにしたそうです。



ベントレーは1885年、試行錯誤を経て顕微鏡にカメラを接続した装置を開発し、史上初めて雪の結晶を写真撮影することに成功しました。ベントレーは冬の屋外でじっと待って、落ちてきた雪片を羽根を使ってレンズの下に置き、1分半の露出時間を経て雪の結晶を撮影していました。



以下の写真が、実際にベントレーが撮影した雪の結晶です。





ベントレーは1885年に初めて雪の結晶を撮影してから1933年に亡くなるまで、合計で5000個以上もの雪の結晶を撮影しました。





ベントレーは1903年、撮影した写真のうち500枚を火災や事故による損失から保護するため、スミソニアン博物館に寄贈しました。記事作成時点では、スミソニアン博物館のウェブアーカイブでこれらの写真の一部を見ることができます。





また、亡くなる直前の1933年の秋にはアメリカ気象局の物理学者であるウィリアム・ハンフリーズとともに、雪の結晶写真2300枚をまとめた書籍「Snow Crystals(雪の結晶)」を出版しました。

