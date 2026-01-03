M1搭載MacBook Airを砲弾の破片が直撃も動作し続ける
胸ポケットに入れていたスマートフォンが銃弾を防ぐという事例はまれではあるものの複数報告されています。新たに、M1搭載MacBook Airが砲弾の破片から兵士を救うという事例が報告されました。砲弾の破片が直撃したMacBook Airは、破損後も動作したそうです。
Soldier’s M1 MacBook Air stops artillery shell fragment, yet still works - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2026/01/02/soldiers-m1-macbook-air-stops-artillery-shell-fragment-yet-still-works/
ウクライナ国家親衛隊のアゾフ旅団に所属する兵士の@lanevychsさんが、2026年1月1日に砲弾の破片が直撃したMacBook Airの写真を投稿しました。同氏によると「M1搭載MacBook Airが砲弾の破片を止めた」そうです。
@Apple MacBook Air 2020 M1 stopped a fragment from an artillery shell 🤙— Лаꑭевич (@lanevychs) January 1, 2026
@lanevychsさんが投稿したM1搭載MacBook Airの写真が以下。天板に穴が開いています。
砲弾の破片はディスプレイ側に貫通しており、キーボードまで到達しているのがわかります。
@lanevychsさんによると破損したMacBook AirからXをチェックすることができるそうで、砲弾の破片が直撃してもMacBook Airが問題なく動作している様子を撮影した動画も投稿されていました。
З цього ноутбука можна читати твіти у X 🫣 pic.twitter.com/gKoILrbufj— Лаꑭевич (@lanevychs) January 2, 2026
なお、2022年にはウクライナ兵を砲弾から救ったとされるiPhoneの写真が拡散され話題となりました。
iPhone saved the life of a Ukrainian soldier. Maybe it's after such videos that Russians, instead of plate carriers, put Macbooks in their bulletproof vests?
byu/ThaIgk inukraine
・関連記事
iPhoneは銃弾をも受け流し、あなたの命を助ける - GIGAZINE
Samsungのスマホが弾丸を受け止め爆発することなく命を救う奇跡を起こす - GIGAZINE
胸ポケットのAndroidスマホが銃弾を止めたおかげで九死に一生を得ることに - GIGAZINE
防弾ガラス製iPhoneプロテクターを撃つと余裕で弾が貫通することが判明 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, ハードウェア, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article M1-equipped MacBook Air continues to wor….