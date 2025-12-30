2025年12月30日 23時00分 サイエンス

「満月の夜」は人を眠れなくさせるのか？



月には不思議な力があるという考えは世界中で広く信じられており、「満月は人を眠れなくさせる」という説もまことしやかにささやかれています。この説に科学的裏付けがあるのかどうかについて、アメリカのピッツバーグ大学で神経学准教授を務めるJoanna Fong-Isariyawongse氏が解説しました。



Does the full moon make us sleepless? A neurologist explains the science behind sleep, mood and lunar myths

https://theconversation.com/does-the-full-moon-make-us-sleepless-a-neurologist-explains-the-science-behind-sleep-mood-and-lunar-myths-267528





人々は何世代にもわたり、月には不眠や奇妙な行動、さらには狂気を引き起こす力があると信じてきました。実際、「Lunacy(狂気)」という言葉は、ラテン語で月を意味する「Luna」という語に由来しています。



科学的な研究では、確かに夜空が明るく輝く満月の前の数日間には、人々の睡眠習慣が実際に変化することが示されています。この期間中は人々の睡眠時間が約20分短くなることがわかっているほか、寝つきが悪くなり、深い睡眠に入る時間も短くなるとの研究結果が報告されています。



満月付近で睡眠時間が短くなるのは、月の影響で夜になっても明るいために体内時計が遅れ、睡眠に関わるホルモンのメラトニンが減り、脳が覚醒状態を維持しやすくなっている可能性があるとのこと。



満月が睡眠時間に及ぼす影響は、田舎やキャンプ場といった人工の光が少ない場所で最も強く、男女で異なる影響が出ることを示唆する研究結果もあります。たとえば、男性は月が満ちる時期に睡眠時間をより多く失う傾向がありますが、女性は満月前後で深い睡眠の時間がわずかに減少する傾向がみられるとのこと。





月が人々の狂気をかき立てるとする民間伝承については、「満月付近に眠れなくなることが精神に負担をかけるからではないか」と考えられてきました。実際に現代科学では、睡眠不足がメンタルヘルスの問題の強力な要因であることが示されており、たった1晩の睡眠不足でも不安や気分の落ち込みが生じ、連続した睡眠障害はうつ病や自殺念慮、双極性障害、統合失調症などを悪化させるリスクを高めます。



この点から、「月が明るくなることによるわずかな睡眠時間の短縮が、すでにメンタルヘルスに問題を抱える人々に悪影響を及ぼしているのではないか」と考えるかもしれません。しかし、研究者らが大規模な集団を対象に行った調査では、月の満ち欠けは精神科患者の入退院との関係を示しませんでした。



インドや中国で行われた研究では、満月の時期に拘束具の使用が増加したり、統合失調症による入院がわずかに増加したりしたと報告されていますが、この結果は世界中で一貫しているわけではありません。これらの結果は月の満ち欠けではなく、文化的要因や病院の慣習に影響されている可能性もあります。



Fong-Isariyawongse氏は、「結局のところ、月は私たちの睡眠時間を少し削る可能性があり、睡眠不足は確かにメンタルヘルスに影響を与える可能性があります。特に、より脆弱な人々にとってはその影響が顕著かもしれません」「しかし、満月が精神疾患の波を直接引き起こすという考えは、現実というよりはむしろ神話に近いものです」と述べました。





科学者らは長年にわたり、「月の重力による潮汐(ちょうせき)作用」「地磁気の変化」「気圧の変化」など、月が人々のメンタルヘルスに影響する要因について考察してきました。しかし、これらのメカニズムはいずれも検証に耐えうるものではなく、やはり「夜が明るいことによる睡眠時間の短縮」が、月と人間の行動を結びつける可能性が最も高い要因だとのこと。



また、人々は寝不足やメンタルヘルスの不調が出た際、ストレスやカフェイン、スマートフォンの使用といった隠れた要因には気付きにくいもの。その代わり、「あの日は満月だった」といったことは記憶に残りやすく、結果として満月をさまざまな問題と結びつけてしまう可能性があります。



Fong-Isariyawongse氏は、「満月の夜に落ち着かない気分になったなら、それは気のせいではないかもしれません。月があなたの睡眠を妨げているのです。しかし、頻繁に眠れないことがあるなら、もっと身近なところを探してみましょう。原因は夜空の月ではなく、おそらくあなたの手の中の光にあります」と述べました。

