2025年12月30日 10時00分 サイエンス

人間は音楽を聞くときに無意識にまばたきをしていることが判明



音楽を聞いていると、無意識に体を動かしたり、思わずメロディーを口ずさんでしまったりすることがあります。このような無意識下の動きは「まぶた」にも働いていることが、新たな研究で明らかになりました。



Eye blinks synchronize with musical beats during music listening | PLOS Biology

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371%2Fjournal.pbio.3003456





Blink to the beat: Scientists discover that when we listen to music, we unconsciously blink our eyes

https://medicalxpress.com/news/2025-11-scientists-music-unconsciously-eyes.html



How Eye Blinks Reveal the Musical Beat | Psychology Today

https://www.psychologytoday.com/us/blog/illusions-delusions-and-reality/202512/how-eye-blinks-reveal-the-musical-beat



音楽に合わせて身体を動かす神経学的プロセスは以前からよく知られており、音に合わせて足を踏み鳴らしたり、コンサートで頭を揺らしたり、あるいは特定のテンポの曲を聞くことでランナーが容易にペース維持をしたりする現象が確認されています。しかし、こうした現象はヒトに近い種の間ではあまり見られないことから、ヒトの脳内で特殊な神経回路が進化したと考えられているそうです。





中国科学院のイー・ドゥ氏らは、聴覚と運動の神経回路のつながりをより深く分析するために、まばたきが音楽と同期するのかどうかを調査しました。



まずドゥ氏らは100人以上の被験者に1分間に85拍のテンポで演奏されるクラシック音楽(バッハのコラール)10曲を聴かせ、脳波と目の動きを測定。まばたきについては何も言及せず、自由に聴かせ、曲の拍とまばたきのタイミングが合うのかどうかを調べました。



その結果、多くの被験者が曲に合わせてまばたきを始め、まばたきが曲の拍子に同調し始めたとのこと。念のために曲を逆再生して聴かせてみても結果は同じだったため、単純にリズムに乗ってまばたきが行われているとドゥ氏らは結論づけています。なお、被験者は全員が音楽に精通していない人だったため、音楽家に共通するような現象ではないことが分かっています。





次の実験では、1分間に66拍、85拍、120拍のテンポで演奏される曲を聴かせ、曲の速さによってまばたきの周期が変化するのかを調べました。その結果、66拍と85拍では安定したまばたきの同期が見られましたが、120拍では関連が見られませんでした。このことから、まばたきが同期するにはある程度遅いテンポであることが条件だと仮定されます。



3つ目の実験では、被験者はただ曲を聞くだけではなく、原曲にはない外れた音が聞こえるたびにボタンを押すよう指示されました。この実験で、まばたきが拍子に同期する傾向にある人ほど正確な結果を出す傾向があったことが分かりましたが、まばたきをするから正確になるのかといった因果関係の有無までは突き止められていません。



第4の実験では、曲を聞きつつ、画面に赤い点が現れるたびにボタンを押すという課題が被験者に与えられました。点の出現タイミングは予測不可能で、曲の拍子に合うこともあれば、合わないこともありました。この実験の途中、被験者のまばたきが曲に同期することはなく、点が拍子に合っているかどうかは成績に関係ないことが分かりました。





これら一連の実験から、ドゥ氏は「音楽とまばたきが同期する可能性はありますが、曲のテンポが速すぎてはならず、視聴者は曲に集中している必要があります。驚いたのは、まばたきのような微小運動がこれほど確実に拍子に同期することでした。今回の研究で得られた知見で、リズム関連の障害の臨床検査をサポートできる可能性があります」と述べました。

