USBケーブル1本で接続できる世界最軽量14インチディスプレイ「VAIO Vision+ 14」レビュー
「VAIO Vision+ 14」は14インチ以上で世界最軽量のモバイルディスプレイで、電源コード不要でUSBケーブル1本で接続するだけで使うことができます。そんなVAIO Vision+ 14をGIGAZINEのプレゼント企画のために提供してもらえたので、外観や機能をチェックしてみました。
モバイルディスプレイ「VAIO Vision+ 14」「VAIO Vision+ 14P」
https://store.vaio.com/ec/feature/VJ5VP141/
これはVAIO Vision+ 14の外箱です。
段ボール箱の中にはVAIO Vision+ 14が入った灰色の箱とUSB Type-Cケーブルが入っていました。
内容物を全部並べるとこんな感じ。左上から順にVAIO Vision+ 14本体、カバースタンド、USB Type-Cケーブル、説明書類です。
VAIO Vision+ 14の画面サイズは14インチで、大きさは幅312mm×高さ211.1mm×厚さ12.4mm。世界最軽量ということで、指でつまんで持てます。
背面にはスタンドがついています。
スタンドを展開して自立させるとこんな感じ。
右側面にはUSB Type-Cポートが2個並んでいます。
左側面には何もなし。
左側の背面には音量上下ボタンがついています。
重さは実測322g。
使い方は簡単で、DisplayPort Alt Modeに対応したPCのUSB Type-Cポートと接続するだけでOK。解像度は1920×1200ピクセルです。フルHDより縦方向に広いので、かなり広々と使えます。VAIOブランドのモバイルディスプレイですが、PC側はVAIO以外でも問題ないです。
カバースタンドは名前の通りにカバーとしてもスタンドとしても使えます。カバーとして使うには、カバースタンドを展開した状態でVAIO Vision+ 14をセット。
左右からパタンパタンと閉じれば収納完了です。
カバースタンドに収納した際の重さは639gです。
スタンドとして使うときは、折りたたみ方によって「ディスプレイを空中に浮かせる」と「ディスプレイを縦向きにして立たせる」という2種類の設置方法を選べます。折りたたみ方は説明書でイラスト付きで解説されています。
ディスプレイを空中に浮かせる設置方法だとこんな感じ。
ノートPCと接続するとディスプレイを上下に並べて使えます。
縦置きするとこんな感じ。
ニュースサイトのページ一覧やSNSのタイムラインなどの縦方向に長いコンテンツを表示するのに便利です。また、A4サイズの文書を印刷時に近い見た目で編集することもできます。
VAIO Vision+ 14はAmazon.co.jpで税込5万4800円で入手できます。
Amazon.co.jp: 【公式】 VAIO バイオ モバイルディスプレイ 14.0インチ モバイルモニター WUXGA 16:10 軽量 325g 薄型 USB-C VAIO Vision+ 14 VJ5VP141C12 : パソコン・周辺機器
また、VAIO Vision+ 14は以下のプレゼント記事からもゲットできます。
GIGAZINE冬のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」 - GIGAZINE
