2025年12月28日 22時00分 ハードウェア

無料で安価に製造できるオープンソースの産業用機械を開発し設計図をオンライン共有している「オープンソース・エコロジー」



現代社会を支える産業用機械は高額で、個人や小規模コミュニティが入手するのは困難です。この課題に取り組むのが、産業用機械の設計図を無料で公開するプロジェクトオープンソース・エコロジーです。トラクターやレンガ製造機、風力タービンなど、現代文明に必要な50種類の機械を、商用製品の数分の一のコストで製造できる設計図を提供しています。



Open Source Ecology

https://www.opensourceecology.org/





オープンソース・エコロジーは、Marcin Jakubowski氏が2003年に設立した非営利プロジェクトです。Jakubowski氏はプリンストン大学を卒業し、ウィスコンシン大学で核融合物理学の博士号を取得。しかし、正規の教育を受けても現実の問題を解決できないことに気づき、ミズーリ州の農村部で農場を開始しました。



◆2011年のTED Talkで世界的に認知

Jakubowski氏は2011年4月にTEDで「Open-sourced blueprints for civilization」と題した講演を行い、グローバル・ビレッジ・コンストラクション・セットのコンセプトを世界に紹介。この講演では、50種類の必須農業・産業用ツールのオープンソース設計図を開発し、誰でも安価にゼロから製造できる「文明スターターキット」を作る取り組みを報告。2012年にTEDシニアフェロー、2013年にShuttleworth財団フェロー、同じく2013年にホワイトハウス・チェンジ・チャンピオンに選ばれました。また、グローバル・ビレッジ・コンストラクション・セットは、タイム誌の2012年の優れた発明50選に選出されています。



TED Talk - Global Village Construction Set - YouTube





◆グローバル・ビレッジ・コンストラクション・セットとは

グローバル・ビレッジ・コンストラクション・セット（以下、GVCS）は、小規模で持続可能な文明を構築するために必要な50種類の産業用機械のセットで、誰でも低コストで簡単に製造可能で、なおかつ、それぞれの機械が互いに補完し合う設計になっており、例えば製造用建設セットのコンポーネントを使って他の機械を製造することも可能。プロジェクトの目標は生涯設計と低メンテナンスであり、年間数時間のメンテナンスだけで機械を維持できるよう設計。2007年に最初の圧縮土ブロック製造機を製作して以来、着実に進歩を続けており、2012年には1日で圧縮土ブロック製造機を製造することに成功。2013年には、トラクター・ブロック製造機・土壌粉砕機を使って快適な住宅「マイクロハウス」を建設しています。





◆圧倒的なコストパフォーマンス

オープンソース・エコロジーの最大の特徴は、シンプルなモジュール式のスケーラブルな設計によりコストを大幅に削減することができることです。





◆オープンソース経済の実現を目指す

プロジェクトの目標は、再現可能なオープンソースの社会的生産モデルを実証することです。これは「Learning Factor-e モデル」と呼ばれ、概念実証・最初のプロトタイプ・完全なドキュメント・動作するプロトタイプ・オープンエンタープライズモデルという主要なステップで構成。



◆Future Builders Academyで次世代を育成

オープンソース・エコロジーは「Future Builders Academy」という教育プログラムも提供し、読み書き能力・計算能力・話す能力・感情的リテラシー・道徳的リテラシーを含むシステム学習も提供することを目指しているとのことです。



◆Factor e Farmでの開発

GVCSの開発は、ミズーリ州の農村部にある「Factor e Farm」で行われています。現地での開発に加えて、デザインスプリント・大学との共同研究・イマージョンワークショップなど、遠隔地での開発も行っています。



なお、オープンソース・エコロジーのすべてのコンテンツは、CCライセンス4.0（表示-継承）の下で公開されており、誰でも自由に利用・改変・共有できます。