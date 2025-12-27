2025年12月27日 12時00分 サイエンス

SETIが成功し地球外文明を発見した場合、我々は何をすべきか？



地球外の文明を地球上から探しだす試みである地球外知的生命体探査(SETI)は、人類の夢であると同時に研究者の一大テーマでもあります。ではもしSETIが成果を上げ、地球外文明の発見に成功した場合、一体どうすればいいのでしょうか？そういった疑問に対する国際宇宙航行アカデミー(IAA)の示した回答について、主任設計技師でありライターのAndrew Tomaswick氏は宇宙・天文学ニュースサイトのUniverse Todayに投稿しました。



What Do We Do If SETI Is Successful? - Universe Today

https://www.universetoday.com/articles/what-do-we-do-if-seti-is-successful



SETIは、黎明期には地球外生命体の電波通信を監視するところから始まり、恒星間推進用レーザーの使用痕跡を調べたり、ダイソン・スウォーム形成の兆候がないかを確認するところまで進歩しています。こうして銀河系内の知的生命体を発見する手法に関する知見が深まるのを受け、IAAは知的生命体発見後に研究者が何をすべきかというプロトコル(行動規範)を更新中です。





新たなプロトコルの提案は、arXivのプレプリント論文で公開されているほか、2025年にシドニーで開催された国際宇宙会議(IAC)で採択され、翌2026年早々の正式採用が見込まれています。もしプロトコルが更新されるとすると、IAAが1989年に初めて「原則宣言」を策定してから、36年間にわたる歴史の中で最大の変更となります。この更新案はいくつかの重要な要点があり、現代社会、特にソーシャルメディアにおいて高度にセンシティブな話題を扱うことの複雑さが右肩上がりとなっていることを反映するものとなっています。そして更新の大部分は、研究者をオンライン上のハラスメント、およびそれ以上の被害から保護することを意図しています。



しかし、最も重要な変更点を一つだけ挙げるとするならば、それは「研究者が地球外知的生命体からのダイレクトメッセージに返信すべきではない」という提案であるとのこと。



これまでのプロトコルでは、「メッセージには応答すべき」とされており、したがって応答に関する制限などはほとんど設けられていませんでした。それに対して更新版のプロトコルでは、国連のような外部国際機関で議論が行われるまで、研究者は絶対にメッセージに応答すべきではない、と提案されています。なおこの提案は、地球外知的生命体へのメッセージ送信(METI)構想については、直接影響するものではありません。METIについてもなんらかのプロトコルが必要であると考えられるものの、現時点ではIAAなどによってポジションペーパーが提示されたにすぎず、正式に採択されたプロトコルは存在しません。





新しいSETIプロトコルは、地球外からの信号と収集されたデータを検証する方法、データを2箇所の地理的に離れた場所に保存してより多くの利害関係者がアクセスできるようにすること、およびデータの分析に使用されるソフトウェアについて規定しています。さらにもしその信号が電磁波である場合、信号が検出された周波数帯を解放してもらうよう、国際電気通信連合(ITU)に申し立てることを論文では提案しています。ちなみに、これらのプロトコルは拘束力のある規則ではなく、あくまで「ベストプラクティス」として捉えられるべきものとなっています。



「今回の更新から読み取れるのは、政治的・社会的な環境から、SETIによる発見が一体何をもたらすのかに至るまで、直近の15年間で世界の様相は驚くほどに複雑化した、ということです。地球外知的生命体の存在を示す信号を発見した場合にどうすべきかについて、完璧な答えは誰も持っていませんが、プロトコル更新に対するIAAの取り組みは模範的です」とAndrew氏は述べています。