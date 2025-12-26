2025年12月26日 15時40分 メモ

長く遊んでくれるのに片付けはすぐ終わる親も子どもも嬉しいおもちゃは？



子どもの一人遊びにおもちゃは欠かせませんが、遊んだ後のおもちゃをしっかり後片付けできる子どももいれば、そうでない子どももいます。後片付けができない子どものおもちゃを片付けるのは親の役目となるわけですが、「たった2分しか遊んでいないおもちゃの後片付けに、自分の時間が5分や10分も奪われるのはおかしい」と感じたデザインコンサルタントのジョアンナ・ブレガン氏が、「子どもの遊び時間が長いのに、片付けでは時間を取られないおもちゃ」をまとめています。



Toys with the highest play-time and lowest clean-up-time

https://joannabregan.substack.com/p/toys-with-the-highest-play-time-and



ブレガン氏は子どものおもちゃを後片付けすることに、親としての人生を吸い取られるのは非効率と考えていたそうです。そこで、ブレガン氏は子ども向けおもちゃを「再現性(何度も何年も遊んでくれるか)」「プレイ時間(遊ぶ際の時間の長さ)」「片付けやすさ」という3つの指標を5点満点で評価し、最もスコアが高いおもちゃベスト3を紹介しています。



1：マグネットタイル





総合スコア：13点(15点満点中)

再現性：5

プレイ時間：4

片付けやすさ：4



なお、日本ではKitwellのマグビルドや、ボーネルンドのマグ・フォーマーといったマグネットブロックが人気です。







2：巨大マグネットパネル





総合スコア：13点(15点満点中)

再現性：5

プレイ時間：5

片付けやすさ：3



ブレガン氏はマグネットブロックよりも巨大なマグネットパネルを2位に挙げています。再現性とプレイ時間は満点ですが、巨大なため片付けやすさが「3点」という評価に。巨大マグネットパネル商品として、ブレガン氏はSuperspaceのThe Big Setを挙げています。ただし、Superspaceはアメリカ・オーストラリア・イギリスへの発送にのみ対応しており、日本への発送には非対応です。



3：フォームマグネットブロック





総合スコア：12点(15点満点中)

再現性：4

プレイ時間：4

片付けやすさ：4



マグネットタイルよりも再現性が1点低く、総合スコア「12点」です。





これらのおもちゃによく似ているもののブレガン氏の評価は低かったおもちゃとして、マインクラフト風のマグネットブロックが挙げられています。



ブレガン氏は評価の高いおもちゃの共通点として、いろいろな形に変形できる「柔軟性を持ち合わせている」という点を挙げました。例えば、マグネットタイルは誕生日プレゼントを渡すためのプレゼント箱や、他のおもちゃが住む家として使うことも可能で、これは巨大マグネットパネルも同様とのこと。



一方で、マインクラフト風マグネットブロックは木・水・溶岩など特定の柄をしたブロックとなっているため、子どもが独自の世界を構築する際に邪魔になると指摘。見た目が子どもの想像力を阻害してしまうため、普通のマグネットタイルよりも子どもがすぐに飽きてしまうのは「当然」とブレガン氏は指摘しています。



さらに、「マグネットおもちゃは片付けやすい」とブレガン氏。「タイル同士がくっつく感覚に満足感を覚えるのか、片付けが遊びのように感じられます」と述べています。高評価のおもちゃは磁石が強力で、パーツ同士のつながりがしっかりしているとのこと。一方で、マインクラフト風マグネットブロックの磁石は強度が弱く、組み立て時の満足感もないとブレガン氏は記しました。



なお、ブレガン氏は次に欲しいおもちゃに、「Clixo」を挙げています。理由は「遊び方が柔軟で形もエレガントで、磁石が付いているため非常に魅力的だから」だそうです。

