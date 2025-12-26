2025年12月26日 17時46分 試食

ワンランク上のカップ麺「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」は年越しそばにピッタリ



カップ麺タイプのそばは熱湯を注ぐだけで簡単に作れるので、年越しそばとしても人気を集めています。「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」は通常のどん兵衛 鴨だしそばと比べてグレードアップした麺・つゆ・具材が使われており、ちょっと贅沢な年越しそばとして良さげなので、実際に買ってどんな味か確かめてみました。



「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」(12月2日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13038/



スーパーマーケットで日清の最強どん兵衛 鴨だしそばを発見。金と紫の配色が目印です。





買ってきました。パッケージには「最＆強」「うまさ別格」と記されています。





原材料を見ると、スープには合鴨エキス、合鴨調味油、合鴨脂、魚介エキス、かつお節粉末などうま味の強い材料が使われていることが分かります。





カロリーは1食当たり423kcalで、食塩相当量は5.4gです。





容器の中には「特製鴨オイル」と「香ばし鴨だし」が入っていました。





かやくは「味付鶏つくね」と「ねぎ」の2種類。つくねは通常の日清のどん兵衛 鴨だしそばより大型です。





熱湯を注いでオイルとだしをフタの上で温めながら5分待ちます。





5分経過したら特製鴨オイルを投入。





香ばし鴨だしも注ぎ入れます。





よく混ぜれば完成。





完成した日清の最強どん兵衛 鴨だしそばの見た目はこんな感じ。





スープを飲んでみると、鴨の味とともに炭火焼きされた肉の風味が前面に感じられ、贅沢なそばの雰囲気抜群。





麺は通常の日清のどん兵衛 鴨だしそばより太めになっているそうで、スープがよく絡みます。





大きな鶏つくねにもスープがよく染み込んでいて、口入れるとスープがジュワッと染み出してくるのがうれしいポイント。スープも麺も具材もワンランク上の味わいで、特別感を味わえました。





日清の最強どん兵衛 鴨だしそばの希望小売価格は税別280円で、Amazon.co.jpでは12食セットが税込4650円(1食当たり388円)で売られています。最強どん兵衛シリーズは大晦日には売り切れていることが多いので、年越しそばとして食べたい場合は早めに入手しておくことをオススメします。



Amazon.co.jp: 日清 最強どん兵衛 鴨だしそば 12入 : 食品・飲料・お酒

