2025年12月22日

画像をレイヤー分けできるAIモデル「Qwen-Image-Layered」が登場



2025年12月19日、中国の大手テクノロジー企業であるAlibabaのAIモデルであるQwenシリーズに、画像を複数のRGBAレイヤーに分解できるAIモデル「Qwen-Image-Layered」が新たに登場しました。



Qwen-Image-Layered: Layered Decomposition for Inherent Editablity

https://qwen.ai/blog?id=qwen-image-layered







🎨 Qwen-Image-Layered is LIVE — native image decomposition, fully open-sourced!



✨ Why it stands out

✅ Photoshop-grade layering

Physically isolated RGBA layers with true native editability

✅ Prompt-controlled structure

Explicitly specify 3–10 layers — from coarse layouts to… pic.twitter.com/g5mvTt0KTT — Qwen (@Alibaba_Qwen) December 19, 2025



「Qwen-Image-Layered」はオープンソースの画像分解モデルで、以下のように入力画像を複数のRGBAレイヤーに分解することができます。





分解後、編集はターゲットレイヤーにのみ適用されます。編集するレイヤーは他のコンテンツから物理的に分離されるため、編集間の一貫性が根本的に確保されるような仕組みになっているとのこと。





例えば、一番後ろのレイヤーの色を変更しても、他のすべてのレイヤーはそのまま保持できるわけです。





2番目のレイヤーの女の子を男の子に置き換えることも可能。





さらに、女の子の上に配置された文字だけを変更することもできます。





特定のレイヤーのみ削除することも可能です。





特定のレイヤーを編集しても別レイヤーには影響が出ないため、特定のオブジェクトのサイズを変更することも容易になります。





また、Qwen-Image-Layeredは何枚のレイヤーに分解するかをコントロール可能で、画像を3つのレイヤーに分解することも、8つのレイヤーに分解することも可能です。





一度指定のレイヤー数に分解してから、特定のレイヤーをさらに分解するといったこともできます。





Qwen-Image-LayeredはHugging Faceで試用可能です。ただし、無料アカウントで試してみたところ、「ZeroGPUの1日当たりの割り当てを越えました」と表示され、PROアカウントの作成を促されました。なお、Hugging FaceのPROアカウントは月額9ドル(約1400円)で利用可能です。



Qwen Image Layered - a Hugging Face Space by Qwen

https://huggingface.co/spaces/Qwen/Qwen-Image-Layered

