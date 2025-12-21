2025年12月21日 18時00分 レビュー

パブリックドメインの映画4000本以上をウィキメディア・コモンズ、インターネット・アーカイブ、YouTubeからまとめた「WikiFlix」



パブリックドメインとは、著作権などの知的財産権の保護期間が終了したり、権利者が権利を放棄したりすることで、誰でも自由に利用できるようになったコンテンツで、その多くがWikimedia Commonsやインターネット・アーカイブ、YouTubeに保存されています。「WikiFlix」はパブリックドメインとなった映画にアクセスできるウェブサイトで、ブラウザから簡単にパブリックドメインの映画を検索・再生することが可能です。



WikiFlix

https://wikiflix.toolforge.org/



WikiFlixにアクセスするとこんな感じで、ウィキメディア・コモンズ、インターネット・アーカイブ、YouTubeにパブリックドメインとして公開されている映画のタイトルとサムネイルが並んでいます。今回は「Highly Ranked(# Wikipedia Article)」の欄に表示されていた「Battleship Potemkin(戦艦ポチョムキン)」のサムネイルをクリックしてみました。





作品タイトルとイメージ、作品解説が表示されます。タイトルの下に、ウィキメディア・コモンズやインターネット・アーカイブ、YouTubeの再生ボタンが並んでいます。今回は一番左のウィキメディア・コモンズへのリンクボタンをクリックしてみました。





すると、WikiFlixのページ内で映画が再生されました。





YuTubeの場合は、YouTubeの埋め込みプレイヤーが表示されます。





作品ページの下にはキャストやスタッフの欄もあります。このキャストや監督が気になる！という場合は、そのままそのキャストや監督の他作品を検索することも可能。





また、右上の検索欄からキーワードで検索をかけることもできます。今回は「Chaplin」と入力して検索してみました。





3人の人物がヒットしました。一番左の「Charlie Chaplin(チャールズ・チャップリン)」をクリック。





すると、チャップリンが監督や出演を担当したパブリックドメインの映画がヒットしました。





WikiFlixはWikipediaのボランティアスタッフによって運営されているプロジェクトで、パブリックドメインとなった4,000本以上の映画をホストしています。スタッフは「WikiFlixはエンターテイメントに重点を置いています」と述べ、ホストする作品のキュレーションを行っていることを明言しています。

