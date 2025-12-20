2025年12月20日 12時40分 アニメ

アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』PV第1弾公開、Netflixで1st STAGEが2026年3月配信開始



2025年12月20日に幕張メッセで「ジャンプフェスタ2026」が開幕したのに合わせて、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメシリーズの最新作『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』のPV第1弾が公開されました。まずは1st STAGEが全1話・47分の特別編成で、2026年3月19日(木)からNetflixで世界独占先行配信されます。



アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』公式サイト

https://jojo-portal.com/anime/sbr/



アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』PV第１弾 ｜ "STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure" 1st Trailer !! - YouTube





アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズは、荒木飛呂彦さんが1986年から発表している漫画を原作として、2012年から展開されています。





今回アニメ化される『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』は、2004年から2011年にかけて週刊少年ジャンプ、のち移籍してウルトラジャンプで連載された第7部『スティール・ボール・ラン』が原作にあたります。



第6部までは連続したシリーズですが、第7部は別の世界線が舞台で、北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」への挑戦が描かれます。



参加者の1人、下半身不随の元騎手ジョニィ・ジョースター(声：坂田将吾)





鉄球を操る謎の男、ジャイロ・ツェペリ(声：阿座上洋平)





"英国競馬界の貴公子"ディエゴ・ブランドー(声：石川界人)





"快速の先住民族"サンドマン(声：水中雅章)





"50億人にひとりのラッキーガイ"ポコロコ(声：松田健一郎)





STEEL BALL RUN発起人、スティーブン・スティール(声：三宅健太)





スティーブンの妻、ルーシー・スティール(声：高橋李依)





これまでのアニメシリーズは原作の長さに応じて数クールかけて物語が描かれ、原作が158話あった第6部『ストーン・オーシャン』は3クール・全38話構成でした。



本作がどういう構成になるのかはまだ明らかになっていませんが、原作は95話あり、まずは「1st STAGE」が47分の特別編成で2026年3月19日(木)にNetflixで全世界独占先行配信されることになっています。



©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会



なお、お正月企画として、2026年1月1日から1月31日まで「午年ジョジョ占い」が遊べるようになります。参加者には『SBR』登場人物のスマホ用壁紙(全9種類)がランダムで1枚プレゼントされます。



2026年 午年ジョジョ占い - アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』

https://jojo-portal-anime.com/uranai2026/

