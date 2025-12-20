2025年のゲーム売上トップ10＆アクティブユーザー数トップ10
市場調査企業のNewzooが、2025年1月から11月までのデータを活用して「2025年のゲーム業界の売上」情報をまとめました。
2025年の世界のゲーム市場の売上は前年比7.5％増の1970億ドル(約31兆円)を記録しました。これは主にPCおよびモバイルゲーム市場の好調が反映された形です。ゲーム市場全体の中で最も売上が多いのはモバイルゲーム市場で、前年比7.7％増の1080億ドル(約17兆円)でした。家庭用ゲーム機(コンソール)市場は前年比4.2％増の450億ドル(約7兆1000億円)で、これは任天堂のNintendo Switch 2の発売などに下支えされた形です。PCゲーム市場の売上は前年比10.4％増の430億ドル(約6兆8000億円)となりました。
2025年のPCゲーム売上トップ10は以下。
1：Battlefield 6
2：Schedule I
3：ARC Raiders
4：モンスターハンターワイルズ
5：ボーダーランズ4
6：EA SPORTS FC 26
7：R.E.P.O.
8：The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
9：シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII
10：Dune: Awakening
2025年の家庭用ゲーム機向けタイトル売上トップ10は以下。
1：EA SPORTS FC 26
2：NBA 2K26
3：Battlefield 6
4：Madden NFL 26
5：MLB The Show 25
6：アサシン クリード シャドウズ
7：EA Sports College Football 26
8：Ghost of Yōtei
9：Pokémon LEGENDS Z-A
10： ボーダーランズ4
2025年のPCゲーム平均月間アクティブユーザー数トップ10は以下。
1：Counter-Strike 2
2：マインクラフト
3：Roblox
4：Battlefield 6
5：フォートナイト
6：The Sims 4
7：リーグ・オブ・レジェンド
8：Dota 2
9：VALORANT
10：PEAK
2025年の家庭用ゲーム機平均月間アクティブユーザー数トップ10は以下。
1：フォートナイト
2：Call of Duty HQ
3：グランド・セフト・オートV
4：Roblox
5：マインクラフト
6：EA SPORTS FC 25
7：ロケットリーグ
8：Battlefield 6
9：レインボーシックス シージエックス
10：EA SPORTS FC 26
なお、Newzooのデータは2025年1月から11月までのアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペインにおけるゲーム市場の売上情報をまとめたものである点には注意が必要です。
・関連コンテンツ
