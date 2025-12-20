2025年12月20日 13時00分 ゲーム

2025年のゲーム売上トップ10＆アクティブユーザー数トップ10



市場調査企業のNewzooが、2025年1月から11月までのデータを活用して「2025年のゲーム業界の売上」情報をまとめました。



Year in review: 2025 to date | Newzoo

https://newzoo.com/resources/blog/year-in-review-2025-to-date



2025's Top 10 Games, Ranked By How Much Money They Made This Year - GameSpot

https://www.gamespot.com/gallery/top-10-pc-and-console-games-of-2025-ranked-by-global-revenue-so-far/2900-7368/



2025年の世界のゲーム市場の売上は前年比7.5％増の1970億ドル(約31兆円)を記録しました。これは主にPCおよびモバイルゲーム市場の好調が反映された形です。ゲーム市場全体の中で最も売上が多いのはモバイルゲーム市場で、前年比7.7％増の1080億ドル(約17兆円)でした。家庭用ゲーム機(コンソール)市場は前年比4.2％増の450億ドル(約7兆1000億円)で、これは任天堂のNintendo Switch 2の発売などに下支えされた形です。PCゲーム市場の売上は前年比10.4％増の430億ドル(約6兆8000億円)となりました。





2025年のPCゲーム売上トップ10は以下。



1：Battlefield 6

2：Schedule I

3：ARC Raiders

4：モンスターハンターワイルズ

5：ボーダーランズ4

6：EA SPORTS FC 26

7：R.E.P.O.

8：The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

9：シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII

10：Dune: Awakening





2025年の家庭用ゲーム機向けタイトル売上トップ10は以下。



1：EA SPORTS FC 26

2：NBA 2K26

3：Battlefield 6

4：Madden NFL 26

5：MLB The Show 25

6：アサシン クリード シャドウズ

7：EA Sports College Football 26

8：Ghost of Yōtei

9：Pokémon LEGENDS Z-A

10： ボーダーランズ4





2025年のPCゲーム平均月間アクティブユーザー数トップ10は以下。



1：Counter-Strike 2

2：マインクラフト

3：Roblox

4：Battlefield 6

5：フォートナイト

6：The Sims 4

7：リーグ・オブ・レジェンド

8：Dota 2

9：VALORANT

10：PEAK





2025年の家庭用ゲーム機平均月間アクティブユーザー数トップ10は以下。



1：フォートナイト

2：Call of Duty HQ

3：グランド・セフト・オートV

4：Roblox

5：マインクラフト

6：EA SPORTS FC 25

7：ロケットリーグ

8：Battlefield 6

9：レインボーシックス シージエックス

10：EA SPORTS FC 26





なお、Newzooのデータは2025年1月から11月までのアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペインにおけるゲーム市場の売上情報をまとめたものである点には注意が必要です。

