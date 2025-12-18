2025年12月18日 12時32分 ネットサービス

オンライン講座のCourseraがUdemyの買収を発表、AI時代への対応強化を目指しUdemyの株価は急騰



大手オンライン講座プラットフォームのCoursera(コーセラ)とUdemy(ユーデミー)が合併を発表しました。合併はCourseraがUdemyの株式を取得する形で行われます。



Coursera, Inc. - Coursera to Combine with Udemy to Empower the Global Workforce with Skills for the AI Era

https://investor.coursera.com/news/news-details/2025/Coursera-to-Combine-with-Udemy-to-Empower-the-Global-Workforce-with-Skills-for-the-AI-Era/default.aspx



Coursera to Combine with Udemy to Empower the Global Workforce with Skills for the AI Era | Udemy

https://investors.udemy.com/news-releases/news-release-details/coursera-combine-udemy-empower-global-workforce-skills-ai-era



CourseraはGoogleやMicrosoft、スタンフォード大学といった企業および機関が作成したオンライン講座を多数ラインナップしているプラットフォームです。





UdemyもCourseraと同様のオンライン講座プラットフォームですが、Udemyの講座は動画が中心で、プログラミングやゲーム開発だけでなく料理やプレゼンテーションなど多種多様な講座がラインナップされているのが特徴です。





両社は2025年12月17日に合併に関する契約を締結したことを発表しました。買収取引は株式交換の形式で実行され、CourseraがUdemyの全株式を取得します。また、Udemyの株主は1株当たりCourseraの株式を0.8株受け取ります。買収の発表を受けて、Udemyの株式は急騰しました。





買収完了後はCourseraが59％の株式を保有し、Udemyは41％の株式を保有することとなります。また、合併後の推定企業価値は25億ドル(3900億円)です。



Courseraのグレッグ・ハートCEOは「我々は、AIがあらゆる業界のあらゆる職種に必要なスキルを急速に再定義するという重要な局面を迎えています。世界中の組織や個人は習得する必要のある新たなスキルと同じくらい機敏なプラットフォームを必要としています」と述べ、Udemyとの合併によってAI時代への対応を進められることをアピールしています。また、Udemyのヒューゴ・サラザンCEOは「(UdemyとCourseraは)統合プラットフォームとしてAIを活用した製品ロードマップを加速し、市場開拓能力を強化してグローバル展開を拡大します。また、収益と事業運営のシナジー効果を創出して長期的な財務基盤の強化を実現します」とコメントしています。

