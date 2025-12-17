2025年12月17日 10時46分 AI

いろんな音が混ざった動画や音声から目的の音だけを分離できるAI「SAM Audio」をMetaが公開



Metaが音声分離AI「SAM Audio」を公開しました。SAM Audioには音声や動画を入力可能で、「文章で指示して特定の音を抜き出す」「動画内の『音声を発している被写体』を指定して音声を抜き出す」「動画内の特定のタイミングで鳴っている音を指定して抜き出す」といった操作が可能です。



SAM Audio

https://ai.meta.com/samaudio/



Introducing SAM Audio: The First Unified Multimodal Model for Audio Separation | AI at Meta - YouTube





SAM Audioは音声だけでなく動画も入力することが可能です。音楽セッションを記録した動画からギターの音だけを抜き出したい場合は、テキストで「guitar」と指示します。





これで動画内のギターの音だけを分離できます。





動画内の被写体をクリックして、その被写体が発している音だけを抜き出すこともできます。「人間の声」や「電車の音」などが混ざった動画ファイルでも、「人間をクリックして、その人が話している音声だけを抜き出す」という操作が可能です。





さらに、「動画内で鳴っている音のうち、鳥の鳴き声の一部だけを指定して、動画全体の鳥の鳴き声を抜き出す」という操作も実行できます。Metaはこの操作を「Span prompts」と呼んでいます。





MetaはSAM Audioが各種音声分離AIと比べて高性能であることをアピールしています。



SAM Audio represents a significant advancement in audio separation technology, outperforming previous models across a wide range of benchmarks and tasks. pic.twitter.com/86bDoRnc8A — AI at Meta (@AIatMeta) December 16, 2025



SAM Audioのモデルデータは以下のリンク先からダウンロード可能。



sam-audio - a facebook Collection

https://huggingface.co/collections/facebook/sam-audio





また、モデルの使い方などは以下のリンク先にまとまっています。



GitHub - facebookresearch/sam-audio: The repository provides code for running inference with the Meta Segment Anything Audio Model (SAM-Audio), links for downloading the trained model checkpoints, and example notebooks that show how to use the model.

https://github.com/facebookresearch/sam-audio

