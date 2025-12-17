2025年12月17日 11時07分 ハードウェア

M5搭載14インチMacBook Proの複雑なバッテリー交換プロセスが公式の修理パーツで簡易化



Appleは2022年に自社プロダクトを修理するための部品やツールを販売する「セルフサービス修理プログラム」をスタートしました。Appleはこのセルフサービス修理プログラムで、M5搭載の14インチ「MacBook Pro」のバッテリーを簡単に交換できるようになるプロセスを発表しました。



Apple now allows battery-only replacements on the M5 14" MacBook Pro - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2025/12/16/14-inch-m5-macbook-pro-battery-replacement-guide/



2025年10月、iFixitはM5搭載14インチMacBook Proの分解レポートを公開しました。iFixitによると、M5搭載14インチMacBook Proでは複数の内部コンポーネントを交換しなければバッテリーを交換することができない設計となっていた模様。そのため、iFixitはM5搭載14インチMacBook Proのバッテリー交換について、「最も難しい修理工程のひとつ」と評しています。



iFixitは以下の動画の1分28秒辺りからM5搭載14インチMacBook Proのバッテリー交換について解説しています。



M5 MacBook Pro Teardown | Apple’s Subtle Step Forward in Repairability - YouTube





現地時間の2025年12月16日、Appleは筐体の底面部分以外のコンポーネントを取り外すことなくバッテリーを交換できる新しい修理プロセスを発表しました。Appleによる新しいバッテリー交換プロセスは以下からチェックできます。



MacBook Pro (14-inch, M5) Battery - Apple Support

https://support.apple.com/en-us/123159





M5搭載14インチMacBook Proのバッテリーは青線部分にあり、形状の異なるバッテリーセルが複数敷き詰められています。





以下の通り、バッテリーセルは6つあるため、取り外し作業はお世辞にも簡単とは言えません。





バッテリー全体を取り外す様子





交換用のバッテリーは以下の通り。すべてのバッテリーセルを同時に装着できるようになっており、後はフィルムをぺりぺりと剥がすだけでOK。バッテリーセルの形状を確認しながら1つ1つ装着させていく面倒がなくなりました。





なお、M5搭載14インチMacBook ProはAmazon.co.jpでも販売されており、税込23万8747円から購入可能です。



