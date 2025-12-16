2025年12月16日 11時05分 ゲーム

ロシアで「Roblox」が禁止され非難殺到、子どもたちから6万3000通の苦情の手紙が届き「出国したい」と嘆願



子どもの間で人気のオンラインゲーム「Roblox」が、ロシアで禁止されました。これに対して、わずか1週間で政府に6万3000通もの苦情の手紙が届いたことが明らかになっています。



Children Flood Putin With Complaints About Roblox Ban, Kremlin Says - The Moscow Times

https://www.themoscowtimes.com/2025/12/09/children-flood-putin-with-complaints-about-roblox-ban-kremlin-says-a91379





Russian media finally admits Putin is under fire from angry citizens, but it's for the recent Roblox ban — Kremlin says kids have written 63,000 complaint letters, half said they wanted to leave Russia due to the ban

https://www.tomshardware.com/software/social-media/russian-media-finally-admits-putin-is-under-fire-from-angry-citizens-but-its-for-the-recent-roblox-ban-kremlin-says-kids-have-written-63-000-complaint-letters-half-said-they-wanted-to-leave-russia-due-to-the-ban



ロシア政府はRoblox上で過激派コンテンツやLGBTプロパガンダなどが配信されていることを理由に、同国でのRobloxの配信を禁止しました。ロシアのメディア監督機関であるロシア連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁(ロスコムナゾール)は、Roblox禁止措置について「児童の精神的・道徳的発達に悪影響を与える可能性のある不適切なコンテンツが満載であるため」と説明しています。



実際、Robloxには銃乱射事件を再現する闇のコミュニティなどの、子どもに悪影響を及ぼしかねないコンテンツが存在していることが指摘されています。



Robloxには銃乱射事件を再現する闇のコミュニティが存在することが明らかに - GIGAZINE





Roblox禁止措置を講じたロシア政府には、国内の子どもたちから不満の声が集まっていることが明らかになっています。



プーチン大統領の報道官であるドミトリー・ペスコフ氏は、記者会見の場で12月3日に禁止措置が発令されてから子どもたちから苦情の手紙が大統領官邸に送られてきていることを明かしました。



これについて、検閲活動家のエカテリーナ・ミズリナ氏は、Roblox禁止措置について8～16歳の子どもたちから6万3000通の苦情の手紙が届いていることを認めています。苦情の手紙の半数は、子どもたちからの「(Roblox禁止措置を受けての)ロシアから出国したいと考えている」という内容のものです。





Robloxは2023年までロシアで最もダウンロードされたゲームでした。最新の統計情報によると、Robloxのデイリーアクティブユーザー数は1億1180万人で、このうち約40％が13歳以下の子どもであるとされています。



なお、ロシアではFacebook、Instagram、Threads、X(旧Twitter)、LinkedInなどソーシャルメディア要素を含むさまざまなプラットフォームが禁止されています。また、YouTubeは禁止こそされていないものの、速度制限などの妨害措置を取られています。

