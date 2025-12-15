2025年12月15日 20時00分 サイエンス

ネズミに「DOOM」をプレイさせる実験装置が新たなレベルに到達してネズミが敵を撃てるように



「DOOM」は1993年に発売されたファーストパーソン・シューティングゲーム(FPS)の草分け的タイトルであり、ゲーム機だけでなくカーナビやレシートプリンターなどでDOOMをプレイする試みも盛んです。そんな中、「ネズミにDOOMをプレイさせるためのVR実験装置」が改良され、ネズミが敵を撃てるようになりました。



Rats Play Doom

https://ratsplaydoom.com/





Experiment to train rats to play Doom reaches a new level; rats can now shoot enemies — wraparound AMOLED screen provides virtual environment for neuroengineers' expanded open source project | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/virtual-reality/rats-are-still-being-taught-to-play-doom-now-with-a-curved-amoled-and-a-shoot-button



ネズミにDOOMをプレイさせるVR実験装置は2021年、神経工学者のヴィクトール・トート氏によって構築されました。トート氏が発表した初期バージョンは、ラットにハーネスを装着して自由に回転するボールの上に乗せ、ラットの動きに合わせてDOOM内でプレイヤーが移動するというものでした。





VR実験装置の概略図はこんな感じ。ラットが望ましい動きをすると報酬として甘い水が与えられる仕組みで、これは確かに機能していたものの、「DOOMをプレイする」と主張するにはやや物足りなかったとのこと。





このプロジェクトは数年ほど停止していましたが、電気技師のシャーンドル・マクラ氏とアーコシュ・ブラシェク氏らが引き継いで、さらに高度でモジュール化されたバージョン2を構築しました。



マクラ氏らが構築したバージョン2の見た目はこんな感じ。ネズミの視野を包み込むような曲面型ディスプレイが採用され、以前の平面型スクリーンよりはるかに高い没入感と一貫性のある視覚環境を提供しています。また、壁にぶつかるとネズミの鼻先に空気を噴射して、壁にぶつかったことを物理的に知覚できるようになっています。





さらに重要な改良点として、ネズミが前足で操作できる物理的なトリガー機構を搭載することで、「ネズミが敵を撃てるようになった」という点です。これにより、ネズミはFPSに必須のアクションをDOOM内で実行できるようになりました。



ネズミにDOOMをプレイさせるVR実験装置のハードウェア構成やソフトウェアは、以下のGitHubリポジトリで公開されています。世界中の研究者らはこのシステムを応用し、さまざまな動物実験に利用することが可能です。



GitHub - yolorun/rat_vr2: Rat VR 2.0 Software

https://github.com/yolorun/rat_vr2



ハードウェア系メディアのTom's Hardwareは、「DOOMはゲームエンジンをゼロから作り直すことなく、実験的なニーズに合わせて調整可能な、制御可能でよく理解された3D世界を提供しています」「科学的な観点から見ると、このゲームの魅力はネズミが悪魔を倒すという点ではなく、むしろアクセスしやすい実験プラットフォームについて示唆していると言えるでしょう」と述べました。

