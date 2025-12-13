2025年12月13日 08時15分 ソフトウェア

Google翻訳のテキスト処理にGeminiが導入されてさらに自然な翻訳が可能に＆イヤホンでリアルタイム翻訳を聞けるように



「Google翻訳」に、Geminiで培われた最先端のテキスト翻訳品質が導入されることが発表されました。あわせて、イヤホンでリアルタイムに翻訳した内容を聞く機能のベータ版もスタートします。



Google Translate gets new Gemini AI translation models

https://blog.google/products/search/gemini-capabilities-translation-upgrades/





Googleの製品・検索部門ヴァイスプレジデントであるローズ・ヤオ氏によると、Google翻訳に高度なGeminiの機能が加わり、慣用句やローカルな表現、スラングなどのフレーズの翻訳がより効果的に改善されるとのこと。



たとえば、「stealing my thunder」というフレーズは、これまで一語一語翻訳されて「私の雷を盗む」となっていましたが、今後は慣用句として「私の手柄を横取りした」と翻訳されるようになります。これは、Geminiが文脈を解析することにより「これは慣用句である」と正しく判断されるようになるためで、より自然で正確な翻訳が簡単に得られるようになります。





このアップデートは現地時間2025年12月12日からアメリカおよびインドで、英語やスペイン語、ヒンディー語、中国語、日本語、ドイツ語など約20の言語を対象にスタートします。対象サービスはウェブ版とAndroid版アプリ、iOS版アプリです。サービスの拡大予定などは不明です。



また、Geminiのリアルタイム翻訳機能をベースとして、Google翻訳に「イヤホンでリアルタイム翻訳結果を聞く」機能のベータ版が加わります。





この機能は、話者の口調や抑揚、リズムをそのまま維持することで、自然な翻訳を実現するとともに、発言者が誰なのかもわかるようになっているとのこと。他言語での会話や、外国語での講演の聴講、映画やテレビ番組の視聴などで役立つことが期待されます。以下はイヤホンを利用したリアルタイム翻訳のデモ映像です。



Live Translate with headphones in the Google App - two speakers - YouTube





リアルタイム翻訳機能のベータ版も現地時間2025年12月12日からアメリカ、インド、メキシコ向けのAndroid版翻訳アプリで利用可能。70言語に対応し、イヤホンはなんでもOK。2026年にはその他の国やiOS版にも導入される予定です。



このほか、翻訳アプリ内の言語学習ツールがドイツやインド、スウェーデン、台湾などおよそ20の国や地域で利用可能になりました。



Google Translate adds live translation and language learning

https://blog.google/products/translate/language-learning-live-translate/



対応言語は「英語→ドイツ語、ポルトガル語」と「ベンガル語、中国語(簡体字)、オランダ語、ドイツ語、ヒンディー語、イタリア語、ルーマニア語、スウェーデン語→英語」です。



