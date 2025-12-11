2025年12月11日 19時00分 ネットサービス

クマムシ・シロナガスクジラ・世界で最も高い木など多種多様な生物のサイズを比較できる「Size of Life」レビュー



遊び心満載なウェブサイトを開発しているNeal Agarwal氏が、さまざまな生物の大きさをブラウザ上で比較できるウェブサイト「Size of Life」を公開しました。実際にSize of Lifeを使い、気になる動植物のサイズを比較してみました。



Size of Life

https://neal.fun/size-of-life/



Size of Lifeにアクセスするとこんな感じ。「Enter」をクリックします。





すると、まずはDNAが登場しました。高さ約3.5nm(ナノメートル)と極小サイズです。右下の矢印アイコンをクリックすると次に進みます。





続いて、赤血球中に存在して酸素を運搬する役割を担うヘモグロビンが表示されました。サイズは6nmで、左側のDNAと比較するとその大きさがわかります。





これはタンパク質合成を行うリボソームで、サイズは20nmです。





次に現れたのは急性灰白髄炎(ポリオ)を引き起こすポリオウイルス。サイズは30nmです。





しばらく矢印を押し続けると、やがて淡水魚に寄生するミクソゾアの一種・Myxobolus shekelにたどり着きました。Myxobolus shekelのサイズは10μm(マイクロメートル)ほどで、知られている中で最も小さな動物としてギネス世界記録にも認定されています。





極端な高温や低温、放射線に耐えることが可能なクマムシは体長およそ500μm。





アオウキクサ属に属するコウキクサは最も小さな開花植物の一種で、世界中の淡水域に広く分布しています。高さはわずか4mmほど。





見慣れたテントウムシのサイズは約5mm。





最も小さい鳥の一種であるマメハチドリのサイズは約5cm。





南米の熱帯雨林に生息するルブロンオオツチグモ(ゴライアスバードイーター)は世界最大のクモとして知られ、鳥を食べることはほとんどないものの、虫だけでなくトカゲやカエルも捕食しているとのこと。





世界最大のチョウであるアレクサンドラトリバネアゲハは体長約18cm。人間の脳よりもやや大きいサイズです。





約3億年前に生息していたメガネウラは、体の長さが約40cm、羽根を伸ばした長さは約75cmにも達する大型のトンボでした。一般的なイエネコ(高さ約35cm)よりも大きいと考えると、相当なサイズだったことがうかがえます。





警察犬や麻薬探知犬として活躍するジャーマンシェパードの体高は約70cm。





腐ったような臭いをまき散らすことで有名なラフレシア・アルノルディイ(ラフレシア)は、直径およそ1mほどのサイズです。





北アメリカに生息するハイイログマ(グリズリー)は地球最強の動物の一種だそうで、体高は約1m、体重は300kgを超えます。





世界最大の鳥であるダチョウは体高なんと2.1m。人間を優に超える高さです。走るスピードは非常に速い一方、その脳みそはクルミほどの大きさしかないとのこと。





サメ映画にも登場するホホジロザメの体長は約5mで、人間が襲われたらひとたまりもありません。





動物園でおなじみのキリンの体高はおよそ5m。





世界最大の竜脚類の一種として知られるサウロポセイドンはキリンの約6倍も首が長く、体高はなんと18mに達しました。この体を維持するため、1日あたり0.5トンもの植物を食べていたと考えられています。





あらゆる動物種の中で最大といわれるシロナガスクジラは全長約26mに達し、ピーク時には1日最大4000万匹ものオキアミを食べるとのこと。





そんなシロナガスクジラより圧倒的に大きいのが、アメリカの北カリフォルニア・レッドウッド海岸にある「ハイペリオン」というセコイアの木です。高さはなんと115mに達し、世界で一番高い木として知られています。





Size of Lifeで紹介されている中で最大の生物が、アメリカのユタ州にある「パンド」と呼ばれるアメリカヤマナラシ(アスペン)の樹林です。パンドは全体が単一の木の根茎から生まれたクローンツリー4万7000本で構成されており、44ヘクタールもの広大な面積を誇ります。





Size of Lifeでは、さまざまな生物の大きさを比較することが可能。比較したい生物を表示した状態で、右下の「Compare to」をクリック。





さまざまな生物を選択することができます。今回は「オランウータン」を選択しました。





すると、このようにアフリカゾウとオランウータンの大きさを比較できます。





タカアシガニとバナナを比較するとこんな感じ。





人間とキリンを比べてみると、キリンが見切れてしまいました。





Agarwal氏は過去にも、以下のようなウェブサイトを作成しています。



