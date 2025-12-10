2025年12月10日 11時18分 AI

Googleが米軍の特注AIプラットフォーム「GenAI.mil」向けに「Gemini for Government」を提供



現地時間の2025年12月9日、アメリカの国防総省(戦争省)が特注のAIプラットフォームである「GenAI.mil」に搭載される最先端AI機能の第一弾として、Google Cloudの「Gemini for Government」を立ち上げると発表しました。



The War Department Unleashes AI on New GenAI.mil Platform > U.S. Department of War > Release | U.S. Department of War

https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4354916/the-war-department-unleashes-ai-on-new-genaimil-platform/





Google is powering a new US military AI platform | The Verge

https://www.theverge.com/news/841219/google-gemini-us-military-ai-platform-genai-mil



国防総省はAIファーストの人材を育成し、生成AIを活用してより効率的で即戦力となる企業を創出するための取り組みとして、独自のAIプラットフォームである「GenAI.mil」を開発しています。このGenAI.milではさまざまなAIモデルが利用可能となる予定で、これらは民間人・請負業者・軍人が利用できるようになる予定です。





そんなGenAI.milの第一弾としてリリースされるのが、Google CloudのGemini for Governmentとなります。Gemini for Governmentについて国防総省は、「インテリジェント・エージェント・ワークフローを強化し、デジタル戦場を支配するAI主導の文化変革をもたらします」「Gemini for GovernmentはアメリカのAIの卓越性を体現するものであり、比類ない分析力と創造力を世界で最も優位な戦闘部隊に直接委ねるものです」と説明しました。



エミール・マイケル国防次官は、「AIの優位性を競う世界的な競争において、2位に優位性はありません」「我々はGemini for Governmentのような強力なAI機能を、労働力に直接展開すべく、迅速に動いています。AIはアメリカの次なる『マニフェスト・デスティニー』であり、私たちはこの新たなフロンティアを確実に支配していきます」と語っています。





ピート・ヘグゼス国防長官は、「我々は戦闘力としてのAIの活用に全力を注いでいます。国防総省はアメリカの商業的才能を活用し、生成AIを日々の戦闘リズムに組み込んでいます」「AIツールは効率性を高める無限の機会を提供してくれます。AIが今後、国防総省全体にプラスの影響を与えることを目の当たりにできることを大変嬉しく思います」と述べました。



国防総省は全職員にGenAI.milの無償研修を提供しており、この研修ではAI活用への自身を育み、AIの潜在能力を最大限に引き出すために必要な教育が提供されるそうです。GenAI.milのすべてのツールは、管理された非機密情報(CUI)およびIL5の認証を受けているため、セキュリティ面も万全です。



Gemini for Governmentは、自然言語による会話や検索拡張生成(RAG)を通じて優位性を提供し、Google検索に対応したウェブベースであるため、出力の信頼性が確保され、AIによるハルシネーション(幻覚)のリスクが大幅に軽減されているという点も特徴となっています。



国防総省は「すべての兵士が最先端AIを戦力増強装置として活用する、作戦上の優位性という新たな時代を切り開こうとしています。GenAI.milのリリースは、我が国の戦闘力にとって不可欠な戦略的要請であり、アメリカをAIにおける世界的リーダーとしてさらに確立するものです」と述べました。

