2025年12月02日

Google「NotebookLM」の投稿がブロガーのレシピをパクったとして削除される



GoogleがAIツールの「NotebookLM」を使って作成したレシピ画像が、料理ブロガーのレシピに酷似しているとして批判を浴び、Googleが当該画像を削除する事態に発展しました。



Google deletes X post after getting caught using a ‘stolen’ AI recipe infographic

https://www.bleepingcomputer.com/news/artificial-intelligence/google-deletes-x-post-after-getting-caught-using-a-stolen-ai-recipe-infographic/



NotebookLMはドキュメント形式のAIツールで、文章の作成・要約のほか、文章をAIに読み上げさせたり、文章を動画化したりする機能など多数の要素が盛り込まれています。



ダラダラ長いYouTube動画をGoogleの無料AIノート「NotebookLM」でサクッと要約して短時間で理解可能にする方法＆「ながら聞き」できる音声ポッドキャストの生成方法 - GIGAZINE





2025年11月、Googleはこれまでで最も強力な画像生成モデルである「Nano Banana Pro」を発表。インフォグラフィックの生成能力も非常に高いとしてプッシュされ、NotebookLMのX(旧Twitter)公式アカウントもNano Banana Proのプロモーションの一環として「AIで生成したレシピ画像」を投稿しました。





ところが、この画像にXユーザーのNate Hake氏が反応。「HowSweetEats」という個人が運営している料理ブログのレシピに酷似していると指摘しました。



1. Be Google

2. Scrape this recipe blog

3. AI sloppify it

5. Skip “Step 4”

6. Pass it off as a “family recipe”

7. Don’t link to source

8. Force websites to provide content for your AI

9. Repeat for whole Internet

10. Profit off others’ labor ????????https://t.co/IOdOL7iIW9 https://t.co/8SjwRR6pZk pic.twitter.com/pntKey57b4 — Nate Hake (@natejhake) November 28, 2025



左がGoogleの画像で、右がブロガーのレシピ。細かな表現の違いはありますが、使用している材料と分量は上から下まで全く同じです。





Hake氏は「AIが『思考』したのではなく、レシピを文字通りスクレイピングし、Googleのモデルに通して可愛らしいカードに変換しただけ」と指摘。「この事件は、Googleが検索の独占を検索結果の独占に拡大しようとしている実態を示しています。従来Googleはコンテンツ作成に労力を費やしたサイトにトラフィックを送っていましたが、AI導入後はコンテンツをスクレイピングし、AI要約形式で再公開するだけになりました。コンテンツ作成者へのトラフィックは激減しています」と付け加えました。



Xで指摘を受けた後、GoogleはこっそりNotebookLMの投稿を削除しました。

