人間がケガや病気から回復しにくくなる「虚弱」な状態に達する年齢が明らかに



人間の体は老化とともに衰え、若い頃であればすぐに回復するようなケガや病気もなかなか治らず、症状や痛みを引きずるようになります。カナダのダルハウジー大学の研究チームが、「人間が虚弱になる年齢」について調べた論文を、査読前論文を公開するプレプリントサーバーのarXivで発表しました。



人間の老化は年齢に比例して直線的に進むものではなく、特定の「転換点」で急激に進むことが、近年の研究で明らかになっています。たとえば、体内のRNAやタンパク質、代謝物、細菌といったバイオマーカーを調べた研究では、分子や微生物の大きな変動は44歳ごろと60歳ごろに起こることが示されました。



また、2025年に中国の研究チームが発表した研究結果によると、人間の組織や臓器の老化スピードは「50歳前後」で大きく転換し、それ以降は急速に老化が進むことが明らかになっています。



人間が晩年にさしかかると、健康上の問題は頻度と重症度の両面で深刻化します。健康状態の悪化に対する脆弱(ぜいじゃく)性と感受性が増加し、身体機能の障害に陥りやすい状態のことは、臨床的に「Frailty(フレイル)」と呼ばれます。医師は患者の健康問題の数に基づいて算出される「Frailty Index(フレイル指数)」というツールを用いて、その患者の健康状態の変化を予測することが多いそうです。



今回、ダルハウジー大学の研究チームはフレイル指数を用いて、人間の老化に関する新しい数学的モデルを構築しました。研究ではアメリカのミシガン大学が行ったHealth and Retirement Study(健康と退職についての研究)と、イギリスで行われたEnglish Longitudinal Study of Ageing(イギリスの高齢化に関する長期的研究)のデータが用いられました。



まずはこれらの調査から、医療施設を合計6万5261回訪れた、年齢の中央値が67歳である中高年1万2920人のデータを収集しました。そして、慢性疾患やタスク遂行の困難さ、活動量、心血管疾患など30以上の属性からなるフレイル指数を使用して、各被験者の健康状態を定量化しました。





研究チームはフレイル指数を利用し、「疾病やケガといった有害な健康事象への抵抗力」と「健康事象からの回復に要する時間」という2つの健康領域について、経時的な変化を分析するための数学的モデルを構築。被験者のフレイルが急上昇する転換点がどこにあるのかを探りました。





分析の結果、健康状態の悪化および回復に要する時間は年齢とともに増加していき、やがて回復率が健康状態の悪化率に追いつかなくなる転換点に達することがわかりました。その転換点は、男女ともに「約73～76歳」だったと報告されています。



研究チームは論文に、「この転換点を超えると頑健性と回復力の両方が失われ続け、フレイル指数が急激に上昇し、死亡リスクもそれに応じて増加します。この転換点は男女ともに観察されました」「私たちは、頑健性と回復力によって環境ストレスが軽減されるのは75歳までであり、それを超えると健康障害が蓄積し、死に至ると推測しています」と述べました。



老年期にさしかかった人は、今回の研究結果は悪いニュースだと捉えるかもしれません。しかし科学系メディアのScience Alertは、「良いニュースとしては、この情報が転換点の影響を和らげたり、緩和したりするのに役立つ可能性があるということが挙げられます」と述べています。



研究チームは、「ストレス要因が軽減されなければ、転換点を超えると健康障害のリスクが劇的に高まり、健康障害が蓄積されます」と指摘していますが、これは裏を返せばストレス要因を除去するための早期介入が役に立つことを意味します。また、人々がフレイルの転換点に達する前の「ベースラインの健康状態」を改善する戦略が、人々にとって有益であることも示唆されているとのこと。



Science Alertは、「最後に、この結果は純粋数学が新たな形で生物学に応用され、人間の健康の長期的な軌跡を予測できることを示しています。これによってフレイルの発生を計画的に遅らせて、最終的には私たち全員がより長く、より幸せで、より健康的な人生を送る手助けとなります」と述べました。



