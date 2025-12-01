2025年12月01日 12時00分 メモ

データセンターが地域住民のがんや流産の発症率を高めている可能性



アメリカのオレゴン州モロー郡には、大規模な農場や食品加工工場と共に、Amazonのデータセンターが複数存在します。これらの組み合わせにより、同地域では飲料水中の硝酸塩濃度が高くなっており、がんや流産の発症率を押し上げているとカルチャー誌のRolling Stoneが一部の専門家の調査結果を引用しながら指摘しました。



How Oregon’s Data Center Boom Is Creating a Water Crisis

https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/data-center-water-pollution-amazon-oregon-1235466613/





Data centers in Oregon might be helping to drive an increase in cancer and miscarriages | The Verge

https://www.theverge.com/news/834151/amazon-data-centers-oregon-cancer-miscarriage



Amazonはデータセンターの冷却に危険な硝酸塩を使用していません。しかし、データセンターは地域住民が飲料水としているローワー・ユマティラ盆地の帯水層の汚染を加速させていると、Rolling Stoneは指摘しています。水質汚染には不十分な排水管理、砂質土壌、物理法則など複数の原因が絡んでいるそうです。



この水質汚染により、一部の地域の井戸では飲料水の硝酸塩濃度が73ppmに達しているとのこと。なお、オレゴン州の飲料水の硝酸塩濃度の基準値は7ppm、連邦政府が定める基準値は10ppmであるため、いかに水質が汚染されているかがわかるはずです。







データセンターではコンピューター機器を冷却するために毎年数千万ガロンもの水を帯水層から吸い上げています。Amazonは2023年5月に、オレゴン州東部のデータセンターで発生する排水をリサイクルするためのソリューションを開発していると発表しており、データセンターの排水の最大96％を地元農家に無償で提供し、トウモロコシ・大豆・小麦といった作物の栽培に役立てていることを明かしました。



排水を農業に利用した結果、多孔質の土壌はすぐに飽和し、より多くの硝酸塩が帯水層に流れ込むようになってしまったと専門家は指摘しています。



そして、帯水層の汚染水をデータセンターが吸い上げ、サーバーシステムの冷却に再び利用することも問題を悪化させていると指摘しています。これは、サーバーの冷却に利用された汚染水の一部は蒸発しますが、硝酸塩は残留するためです。つまり、Amazonが汚染水をくみ上げてデータセンターの冷却に使用することで、帯水層の硝酸塩濃度は時間の経過と共により高まってしまうわけです。



Rolling Stoneの指摘に対して、Amazonは異議を唱えています。同社の広報担当であるリサ・レヴァンドフスキー氏は、「Rolling Stoneの報道は誤解を招く不正確なものであり、当社の施設で使用し排出する水の量は、水道システム全体のごく一部に過ぎず、水質に有意な影響を与えるほどのものではありません」とコメントしました。



また、レヴァンドフスキー氏はオレゴン州の地下水問題はAmazonが同地域にデータセンターを建設する前から存在していたと指摘しています。



これに対してテクノロジーメディアのThe Vergeは、「しかし、もしAmazonがこの地域の住民に安全な飲料水を十分に確保するという課題を認識していたとすれば、なぜ同社はその影響を軽減するためにもっと多くの対策を講じなかったのか、そもそもなぜモロー郡にデータセンターを建設することにしたのかという疑問が残ります」と指摘しました。



なお、飲料水中の硝酸塩濃度の上昇は、がんや流産の発症率上昇と関連付けられています。



