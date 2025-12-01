データセンターが地域住民のがんや流産の発症率を高めている可能性
アメリカのオレゴン州モロー郡には、大規模な農場や食品加工工場と共に、Amazonのデータセンターが複数存在します。これらの組み合わせにより、同地域では飲料水中の硝酸塩濃度が高くなっており、がんや流産の発症率を押し上げているとカルチャー誌のRolling Stoneが一部の専門家の調査結果を引用しながら指摘しました。
How Oregon’s Data Center Boom Is Creating a Water Crisis
https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/data-center-water-pollution-amazon-oregon-1235466613/
Data centers in Oregon might be helping to drive an increase in cancer and miscarriages | The Verge
https://www.theverge.com/news/834151/amazon-data-centers-oregon-cancer-miscarriage
Amazonはデータセンターの冷却に危険な硝酸塩を使用していません。しかし、データセンターは地域住民が飲料水としているローワー・ユマティラ盆地の帯水層の汚染を加速させていると、Rolling Stoneは指摘しています。水質汚染には不十分な排水管理、砂質土壌、物理法則など複数の原因が絡んでいるそうです。
この水質汚染により、一部の地域の井戸では飲料水の硝酸塩濃度が73ppmに達しているとのこと。なお、オレゴン州の飲料水の硝酸塩濃度の基準値は7ppm、連邦政府が定める基準値は10ppmであるため、いかに水質が汚染されているかがわかるはずです。
