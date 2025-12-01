2025年12月01日 22時30分 メモ

「シャーロック・ホームズ」を通してコナン・ドイルは男性のメンタルヘルスを探求していたという指摘



世界的に人気の名探偵「シャーロック・ホームズ」を生み出したアーサー・コナン・ドイルは、ホームズを通して、タブー視されていた「男性のもろさとメンタルヘルス問題」にスポットライトを当てていたと、イギリス・ハル大学の名誉研究員であるエマ・リンフォード氏が論じています。



Arthur Conan Doyle explored men’s mental health through his Sherlock Holmes stories

https://theconversation.com/arthur-conan-doyle-explored-mens-mental-health-through-his-sherlock-holmes-stories-246728





「名探偵」の代表格であるシャーロック・ホームズは、天才的な推理能力を持つキャラクターとして知られていますが、完璧な人間というわけではなく、薬物や孤独、抑うつにも悩まされる人物としても描写されています。リンフォード氏はドイルが、ホームズを絶対的な存在にせず、他者から共感を得られる人間にしたと指摘。そして、「弱さとは異なる、男性の『もろさ』」を真に表現した存在だと述べています。



ドイルが男性の「もろさ」やメンタルヘルスに興味を抱いていた理由として、リンフォード氏はドイル自身が「もろい」少年時代を過ごした点を挙げています。ドイル一家は父・チャールズがアルコール依存症だったため経済的に苦しかったとのこと。チャールズは1874年、ドイルが25歳のとき測量士補の職を失い、7年後の1881年に精神病院に入院しました。イラストレーターでもあったチャールズは、ドイルが1887年に発表した小説で、シャーロック・ホームズが初登場する『緋色の研究』に挿絵を提供したのち、1893年に亡くなりました。



緋色の研究 (新潮文庫) | コナン ドイル, Doyle,Arthur Conan, 謙, 延原 |本 | 通販 | Amazon





リンフォード氏は、ホームズの物語の多くに、感情的な破滅や裏切り、道徳的ジレンマに直面する男性キャラクターが登場していることを指摘。ドイルが19世紀末、ヴィクトリア朝で「男性性」に課せられた社会的期待と、男性がその圧力にどう葛藤していたかを探求していたと述べました。



具体的に作品名を挙げると、その作品の根幹的なネタバレにつながるものがほとんどなので、具体的に「この作品のこのキャラクターが」というのは挙げにくいのですが、登場時点から肉体的・精神的に傷を負っているキャラクターとしては、『技師の親指』に登場する水力技師のヴィクター・ハザリーが挙げられます。





この作品は親指を失ったハザリーが治療を求めて医師のワトソンのもとを訪れ、そこからホームズのところに行くことになるという、少し珍しいパターンの作品です。



ヴィクターは極めて苛烈な暴力行為の結果として親指を失っており、その傷は精神にも及んでいます。このため、ホームズはヴィクターを気遣いつつ、彼の身に何が起きたのかを聞き取っていきます。リンフォード氏は、ワトソンが肉体的苦痛を治療しつつ、ホームズが精神的トラウマをいたわる構図について、ドイルが当時の男性にとっての心理的支援の重要性を示したものだと論じました。



「シャーロック・ホームズ」の活躍時期は、1887年出版の『緋色の研究』から1927年出版の『ショスコム荘』までの40年にわたります。リンフォード氏は、ホームズの薬物使用や依頼人たちの抱えた様々な問題は、当時の読者には「ホームズの天才性を示すものであって、自分たちの直面する重大な問題を反映したものではない」と捉えられた一方、現代においてはヴィクトリア朝時代の男性の苦闘を垣間見られる「窓」で、過去と現在の読者をつなぐ接点になっていると述べています。



ちなみに、ドイルは「もろい」少年期の原因だった父・チャールズについて、自伝の中で「不十分な力と発展途上の才能の悲劇に満ちていました。我々みんなと同じように、父には短所がありましたが、同時に際立って優れた長所も備えていました」と振り返っています。また、ホームズの引退作にあたる『最後の挨拶』では父のミドルネーム・アルタモントをホームズの偽名として使用しています。さらに、1924年には父の作品の展覧会を開催し、脚本家のバーナード・ショーから称賛されています。



シャーロック・ホームズ最後の挨拶 (新潮文庫) | コナン・ドイル, 謙, 延原 |本 | 通販 | Amazon

