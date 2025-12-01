動画が本物かAI生成かを見分けるテスト、専門家によるAI生成動画を見分けるためのアドバイスとは？

AI

AIの発達につれてAIが生成する動画のクオリティも大きく上がっており、本物の映像ではないと見分けることが難しいケースもあります。アメリカの公共放送であるNPRが、ブラウザから無料でチャレンジできる「動画を見て本物かAIか当てるクイズ」を公開しています。クイズに挑戦した後は、専門家によるAIを見分けるアドバイスも参照できます。

Can you spot AI videos from real ones? Take our quiz : NPR
https://www.npr.org/2025/11/30/nx-s1-5610951/fake-ai-videos-slop-quiz


クイズは全4問あります。クイズに挑戦するには、まずNPRのサイトにアクセスしてスクロールし、1つ目の動画を視聴。第1問は、アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)に対しニューヨーク警察が怒鳴っているもの。


動画を視聴したらさらにスクロールし、「This is AI generated, duh.(これはAI生成だ)」「This is real...(これは本物だ)」の選択肢を選びます。今回は、最初はリアルな人間の動きが本物の映像だと思いましたが、途中でICE職員の片方の目がキランと光ったことに違和感を覚えたため、「This is AI generated, duh.」を選択しました。


