基本無料ゲームの希少なパッケージ版が660万円超でオークションで落札される



基本プレイ無料のバトルロイヤルゲームとして人気を博す「フォートナイト」の希少なパッケージ版が、オークションで4万2500ドル(約660万円)で落札されました。



基本プレイ無料のフォートナイトは、バトルロイヤルゲームとして人気ですが、元々は有料の「世界を救え」というPvEモードがベースのゲームでした。「世界を救え」は記事作成時点でも提供されており、プレイするにはアクセス権を購入する必要があります。記事作成時点では「世界を救え」のアクセス権と、ゲーム内通貨のV-Bucksが付属した「スケートパークロイヤリティパック」が、税込2252円で販売中です。



2017年、Xbox One向けにパッケージ版の「フォートナイト」が販売されました。このパッケージ版は数量限定で生産されたもので、「世界を救え」がゲームのメインだった頃の貴重なものです。



そんなパッケージ版「フォートナイト」が、Heritage Auctionsのオンラインオークションで4万2500ドルで落札されました。





このパッケージ版は未開封で、鑑定機関であるWata Gamesの品質評価基準で最高評価の10点満点を獲得しています。





レトロゲームがオークションで高値を付けるケースは複数報告されており、2021年7月には未開封の「スーパーマリオ64」が1億7000万円で落札されました。



しかし、今回高額で落札されたのは2017年に発売された、記事作成時点でも現役でプレイされるゲームのパッケージ版です。そのため、ゲームメディアのIGNは「フォートナイトなら100年後にどれだけの価値があるかは誰にも分かりません」と記しています。

