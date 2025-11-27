2025年11月27日 15時03分 試食

お店で蒸す「贅沢シュウマイ弁当」がほっかほっか亭の新メニューとして登場するので一足先に試食してきた



ほっかほっか亭の新メニューとして、お店で蒸したシュウマイを楽しめる「贅沢シュウマイ弁当」が2025年12月1日に登場します。発売に先駆けてメディア向け試食会が開催されたので、実際に食べてどんなクオリティのシュウマイに仕上がっているのか確かめてきました。



12月1日（月）『＼贅沢／シュウマイ弁当』発売！｜ほっかほっか亭

https://www.hokkahokka-tei.jp/news/eVageRAh



ほっかほっか亭「贅沢シュウマイ弁当」メディア向け試食会は、大阪市北区にあるハークスレイ研修センタービルで開催されました。





試食会では、ほっかほっか亭総本部常務取締役の飯沼俊彦さんが贅沢シュウマイ弁当について解説してくれました。贅沢シュウマイ弁当は「ホソヤコーポレーション」のシュウマイを使っていて、国産の豚肉、タマネギ、ショウガが含まれているとのこと。また、店頭に蒸籠(せいろ)を置いて実際に蒸すことでライブ感を演出するそうです。





また、一般社団法人日本シュウマイ協会の代表理事を務めるシュウマイ潤さんもシュウマイについて語ってくれました。シュウマイ潤さんはホソヤコーポレーションのシュウマイ工場を見学したことがあるそうで、「手作りとほとんど同じ工程で作られている」とアピールしていました。





会場では実際にシュウマイが蒸されていました。実際の店舗では、もっと大きな蒸籠を使うそうです。





そして、これが贅沢シュウマイ弁当です。シュウマイのたれとからしも付いてきます。





フタを取ってみました。シュウマイは4個入っています。ほかに、玉子焼き、ポップコーンシュリンプ(小エビのフライ)、根菜の甘辛煮なども入っています。





シュウマイをアップで写すとこんな感じ。





肉がたっぷり詰まっています。





食べてみると、肉や玉ねぎの甘さが口の中に広がります。皮はプリプリしていて、「プリッとした皮を破るとジューシーな肉が出てくる」というシュウマイならではの感覚を楽しめます。





シュウマイの味付けは甘めで、たれをかけるとサッパリした味になります。根菜の甘辛煮やポップコーンシュリンプも入っていて、しっかり満腹になれるボリューミーな弁当に仕上がっていました。





贅沢シュウマイ弁当は2025年12月1日発売予定で、価格は税込810円です。また、贅沢シュウマイ4個入りの単品メニューも税込320円で食べられます。



